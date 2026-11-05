AI摘要 文章摘要整理： 作者以晨起血糖偏高為起點，透過清晨逛超市推車快走運動、採買特價高蛋白食材，展現控糖、省錢與生活觀察交織的日常。

清晨推開門，初秋西雅圖 的天氣晴朗，空氣中卻浸著清冽與濃重的濕潤。測了晨起血糖 ，數值偏高了些，心裡頓時有了計較，人上了年紀，身子骨與指標偶爾鬧點小脾氣是常事，與其在屋裡枯坐煩悶，不如順其自然，找個法子把熱量散出去。

這個時辰的QFC超市，是一天中最讓人舒心清靜的去處。沒有午後與黃昏時那般摩肩接踵的車流，偌大的停車場空空蕩蕩，隨手就能挑個離大門最近的好車位。

推上一輛輕便的購物車邁進大門，暖風撲面，寬敞明亮的過道裡幾乎見不到幾個顧客。雙臂搭在車把上，腳下生風，推著車在縱橫交錯的貨架間一圈圈地繞行。四十分鐘下來，額角微微滲出細汗，心跳平穩有力，兩條腿也走熱了。這不僅是一趟採購，更是一場不花分文、最適宜降糖的晨間有氧運動。

推車慢下腳步，細看貨架，晨光裡的超市其實藏著獨屬於早起者的生活趣味。生鮮櫃台前，幾樣貼著明晃晃黃色打折標籤的魚肉格外搶眼。平日裡，不少人對打折的臨期食品心存芥蒂，其實常年打理柴米油鹽便會懂得其中的門道。西式超市裡的生鮮魚肉，包裝上標註的期限向來極短，早上由店員新貼上「Reduced」黃標籤，大多只是進入了最後兩天的銷售期限，品相與鮮度並無二致，價格卻直接腰斬。

這一趟的收穫著實豐足：一包配好了新鮮青紅椒、蘑菇與羅勒黃油塊的虹鱒魚排，調味俱全，折下來只要三塊八毛二，回家連洗切都省了；半磅多色澤紅潤的銀鮭魚排，特價只要三塊一毛五；還有一磅出頭、紋理分明的安格斯牛肩肉，六折後不過七塊六毛二。轉到冷凍區，恰好又碰上常吃的豬肉蔬菜煎餃買一送一，折合十塊錢便拎回兩大包。

這些魚肉富含優質蛋白與健康的油脂，碳水化合物含量極低，本就是控制血糖最理想的食材；煎餃雖帶麵皮，但餡料紮實，下鍋煎幾個再配上一大盤水煮青菜，既解了口腹之欲，又不至於讓餐後血糖失控。

結帳前，想起家裡的備用消毒品快用完了，便想順手帶一瓶最普通不過的醫用酒精，但在日用品貨架前兜兜轉轉找了兩個來回，連個影子都沒見著，向路過的理貨員一打聽，才知如今這玩意兒全被鎖在了防盜玻璃櫃的最底層。只見店員特意摸出鑰匙，蹲下身子探入櫃底摸索了半天，才將一瓶區區一、兩塊錢的酒精取了出來交到我手上。

看著他謹慎鎖櫃的背影，我不禁暗自失笑，心頭也泛起一陣荒誕與感慨，如今這世道流變，連一瓶最平價、最不起眼的日常酒精，竟也落得如臨大敵的待遇，需得重鎖深藏。

推著沉甸甸的戰利品步出超市，天色已徹底大亮，腿腳走活絡了，想必偏高的血糖早已被這場四十分鐘的快步推車化解大半。後備箱裡塞滿了幾天分量的高蛋白鮮貨，回到家後將它們分門別類，當頓吃的放進冷藏，餘下的順手分裝進冷凍室保鮮。

日子有時很宏大，有時又很微小。在攝氏十三度的清晨出門，躲開喧囂，推車散步，稱幾樣實惠的魚肉，看幾眼世相的瑣碎。這看似尋常瑣碎的一出一進，便是實實在在握在手裡的生活元氣。