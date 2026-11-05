AI摘要 文章摘要整理： 作者在瑞典旅遊時，於老城的維京主題餐廳享用晚餐，從入場儀式、古維京裝潢到特色料理與現場演奏，都彷彿穿越回中世紀，成為此行最難忘回憶。

今年參團到瑞典 旅遊，我們參觀了皇家宮殿、諾貝爾 博物館，也走訪了斯德哥爾摩（Stockholm）老城，還看到了老城中最小的雕塑，每一處都留下深刻的印象。不過，這趟旅程中最值得回味的，還是那一頓充滿維京風情的晚餐。

我們來到老城區一家名為「維京傳奇」（Aifur Krog & Bar）的餐廳。餐廳隱身在一條小巷裡，沿著刻有盧恩文字（Runes）的木刻招牌，順著石階一路往下走，從外面幾乎看不出這裡竟然是一家餐館。

進門後，大家先脫下外套，放進衣帽間。我們在屋內等候時，一名男士走過來，詢問我們來自哪裡、屬於哪個團體，還和我們閒聊。等餐廳有空位時，他突然拿起牛角號吹奏，向餐廳裡所有食客介紹我們的到來，頓時，全場響起掌聲和歡呼聲。這個充滿戲劇效果的入場儀式，讓我們既驚訝又覺得有趣，也立刻感受到這家餐廳與眾不同的氣氛。

餐廳裡沒有一般明亮的燈光，只有桌上搖曳的燭火。座位雖然窄小，卻幾乎座無虛席，氣氛熱鬧非凡。挑高穹頂下懸掛著一艘維京長船，座位鋪著皮毛，燭台採用船型設計，連餐具和酒杯都充滿特色。整個空間彷彿讓人穿越時空，回到了中世紀的維京世界。

我們的團體套餐，前菜是青口，接著端上主餐—烤鹿肉排搭配根莖類蔬菜、薯餅，再配上奶油蘑菇醬和越橘醬，看起來十分誘人。鹿肉我是第一次品嘗，肉質柔嫩，口感有點像牛肉，烤至約七分熟，味道十分鮮美。

餐廳以傳說中的海盜船Aifur命名，用餐時，大家還輪流拿著海盜盾牌和刀子拍照，別看這些道具只是拿來拍照，盾牌和刀還真有些重量；男士們拿來比畫一番，大家笑成一團，留下了許多有趣的回憶。

最讓我喜歡的，還有餐廳的現場演奏，樂手的造型與音樂都非常有特色，真的就像從奇幻電影裡走出來一樣，讓整個晚餐更添幾分神祕與奇幻色彩。

這一頓晚餐，不只是吃了一頓飯，更像是搭上了一艘時光船，短暫回到了遙遠的維京時代。這特別的用餐體驗，也成了這次瑞典之旅中最難忘、最值得回味的一段記憶。