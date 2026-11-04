當喬治亞在威尼斯響起

AI摘要 文章摘要整理： 在威尼斯花神咖啡館聽到〈Georgia on My Mind〉，作者與同樣在喬治亞州生活多年的友人，於異鄉的樂聲與咖啡香中，回望故鄉與共同歲月。

十月一個下午，我們的義大利 旅行團安排了兩小時自由活動時間。我們好友四人，再度走進陽光燦爛的威尼斯聖馬可廣場（Piazza San Marco）。

我們選了花神咖啡 館（Caffè Florian）喝下午茶。這家創立於一七二○年的老店，是歐洲最古老的咖啡館之一，三百年的時光，都沉澱在這裡。

我們在露天座位挑了一張小圓桌坐下，十分鐘之後，侍者端著咖啡款款而來，白禮服、黑領結，肩上綴著金色肩章，步履從容優雅。白瓷杯上燙著精緻的金色徽章，餐巾摺成一朵盛開的花，每一個細節，都透著三百年來的講究與從容。

我輕輕端起杯子，讓濃郁的義式濃縮咖啡在舌尖緩緩化開。先是淡淡的苦，繼而一縷回甘，悄悄浮上來。

「花神」最迷人的，是露天舞台上的樂團現場演奏。樂手們一身黑色正裝，神情專注。女提琴手輕拉琴弓，弦音細如絲；黑色三角鋼琴流瀉出清亮的音符，彷彿水滴落入靜謐的湖面；待小號與薩克斯風加入，樂聲裡又添了幾分溫暖與深情。

我們正悠閒地喝著咖啡、聽著音樂，第二首曲子響起，熟悉的旋律才剛烙下，老公便猛然轉過頭來，眼裡閃著光：「是『Georgia on My Mind』耶！」

我們四人在美國喬治亞州生活了三十多年。「Georgia on My Mind」（喬治亞在我心中）這首歌，唱的正是對喬治亞的思念。歌中的聲音一遍遍輕喚著「喬治亞」，說這思念整日縈繞心頭，是一首古老而甜美的歌，把整片故土都留在了心上。

鋼琴、提琴與管樂交織成流動的旋律，不疾不徐，像黃昏時分，走在一條安靜的鄉間小路，兩旁是搖曳的松林與棉花田。歌曲的旋律溫柔而舒緩，沒有激昂的吶喊，只有一份深藏心底、不肯放下的牽掛。只是低低地、反覆地唱著同一個名字，彷彿只要多唱一遍，故鄉就近一寸。

我們誰也沒有說話。我的思緒隨之飄回亞特蘭大（Atlanta）近郊的石頭山公園（Stone Mountain Park），每個周末的夜晚，雷射光影在巨岩上翩然起舞，樂聲在夜空中迴盪，而這首州歌，從不缺席。它也是老公最愛的歌之一。

我們就這樣靜靜坐著，眼前是壯麗的廣場，耳畔是悠揚的樂聲，身旁是相伴多年的老友。

原本熙來攘往的聖馬可廣場，此刻彷彿化作一座沒有屋頂、也沒有圍牆的音樂廳，琴聲流過石柱與拱廊，流過三百年的磚牆與潮水，也流過我們四個人這些年走過的路。而我們何其有幸，在異鄉的咖啡香和一首歌的樂聲裡，與故鄉重逢。