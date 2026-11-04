AI摘要 文章摘要整理： 本文以高希均老師辭世為引，回顧5 0年前在威斯康辛河城留學的同窗生活、艱苦卻溫暖的中國之家，以及師友情誼與歲月流轉的感慨。

八月五日驚傳高希均老師辭世，不由得想起五十年前初踏美國土地。明城朋友接機後，將沈洪及我送到威斯康辛大學河城校區，往事瞬間湧上心頭。

第一學期為學英語而住校，台灣留學生 多半將學習放首位，圖書館是最常去的地方。秋天威州迷人，高、彭老師百忙中開車邀大家採蘋果賞秋景；逢年過節高老師和師母也邀大家到家吃飯，稍解異鄉遊子的思鄉情。

第二學期為省錢搬到校外，和台灣同學合租一棟西班牙式民宅。男士們由附近教會搬來免費沙發和十多個床墊，向高家借戶外餐桌椅，從二手店買檯燈、廚具，又用四十美元買下舊冰箱。七人分住三間臥房和地下室，「中國之家」初具規模，冬春半年人來人往，最高紀錄十人同住。

廚房和餐廳最充分利用。清早吃過早餐就帶午餐盒直奔學校；下午四、五點廚房開始熱鬧，人進人出，吃吃聊聊，是全天最輕鬆的時段。為省暖氣，大家只在晚上睡覺時使用，晚餐後又紛紛返校啃書，十點以後才陸續回來。

在校園第一次親手接下雪花，用臉頰接觸雪片的滋味無法言喻；下雪時不用雨傘也不會弄濕衣服，稍微抖動雪片就掉下來。一夜飄雪，次日清晨就變成銀色世界，窗上雪花千姿百態，沒有兩片完全相同。

慢慢地，威斯康辛冬天展現真實威力，寒流一個接一個，有時一開門，積雪就迎面倒下，兩旁積雪幾達人高；大雪紛飛時，平常十分鐘路程得走半小時，但學校從未因風雪停課。

晚上西北風吹得積雪滿天飛揚，我們用毛圍巾、只有兩眼洞的面罩、厚手套、毛襪、長筒靴和毛皮大衣把自己包裹嚴實，衝進室內時眼鏡模糊得什麼也看不清，皮包硬邦邦，原子筆也寫不出來。當地居民說，這是十年來最冷的一年，強風暴雪中居然冷到華氏零下八十度。

住宅區住戶須每日清除人行道積雪，七人依課表排出全周清雪值日表。但老天爺總在輪到女生清雪的前晚或當天降下大雪，女生們怨聲連連；鄰居總看到女生辛苦清雪，還以為中國女孩特別勤勞。

自炊雖省錢，買菜卻是挑戰。採購完要搬東西回半小時外的住所並不容易；偶遇熟人可搭便車，否則捧著大包小包走著走著，有人就打開牛奶或果汁灌些下肚減輕重量，真的走不動了，就伸出拇指麻煩好心人送一程，小鎮人情味頗濃。

冰箱七人合用太擠，嚴冬唯一便利是空車房成了天然冷凍庫。三月中某天，溫度回升到華氏四、五十度，下午卻發現車房冷凍存貨全都解凍，造成一場「肉災」，為了銷光解凍肉類，每個人都大肆請客。

H是香港僑生，有部老爺車，也是全河城唯一擁車的老中學生。他來者不拒，老爺車成了接送機場或巴士站唯一的交通工具。有次在大雪中，坐在沒有暖氣的車內出城，車子發動後，大家兩手還要不停擦拭車窗才能看清車外，當時沒有出車禍真是命大。

中國之家是當年河城中國學生對老屋的暱稱，是聚餐聊天的最佳場所，想找人抬槓到中國之家準沒錯。

春回大地，同學們開始為新學期和暑假打工忙碌。五月底合約到期，大家先後搬離，又麻煩老杜、老陳將家具送回原處，老屋又成空屋；相信這段同甘共苦的回憶永存在我們心中。

翻開高老師和師母送我的結婚禮物相本，留下的除了娟秀字跡，更有數不清的青春歲月，往事只能回味。五十年後的今天，當年在河城的同學已有人不在、有人失聯，祝福仍在退休生活的老同學們，好好珍惜且享受當下吧。