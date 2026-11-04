AI摘要 文章摘要整理： 作者在疫情期間栽種火龍果，經過多年守候終於迎來開花結果，並藉此抒發對家人、女兒與生活中細小喜悅的珍惜。

那一年，疫情 把我們困在南加州 的家裡。住在爾灣 （Irvine）的好朋友送了我幾個火龍果的枝條，從來沒有種過水果，自然沒什麼信心。朋友卻說：「不用擔心，這個像仙人掌一樣，不需要特殊照顧，你一定可以的。」

於是，我小心翼翼地把它們種進了一個花盆裡。在燦爛的加州陽光照耀下，枝條一點點長高，我便把它們移到一個大些的花盆裡，又找來桿子，把枝條架起來，然後，就日日翹首盼望著。

可是，幾年過去，每年都是失望。直到今年盛夏的一天，我突然發現枝條上冒出了兩個小小的突起，那一刻，我彷彿陡然看見了希望的光。然而，沒過多久，其中一個便悄悄脫落了，於是，我把所有的希望都寄託在剩下的那一個身上。它慢慢長大，慢慢鼓起來，終於，在一個夜晚，它竟然開花了。

那是一朵多麼美麗的花呀，層層疊疊的潔白花瓣，淡黃色的花蕊，清新極了，模樣很像曇花。第二天，花兒便凋零了，只剩下綠色的底部。那一刻，心裡湧起莫名的感動—它用盡一切力量，只為那短暫的綻放。

又過了幾周，原本綠色的果實漸漸變成淺綠，然後染上淡淡的粉色，再一點點變成濃濃的粉紅，美麗極了，望穿秋水，終見伊人。等到它的末端開始裂開，我知道，它終於成熟了，懷著無比激動的心情，我拿起剪刀，把它從枝條上剪下來。

火龍果終於結果，小朋友們跟著歡呼起來。雖然只有一個，是個名副其實的「獨生子女」，但畢竟實現了從無到有的質的轉變，希望明年它能多生幾個。看看這顏值，就讓人開心；切開之後，吃到嘴裡，哇，比在超市買的好吃一百倍。

從盛夏到初秋，從吐芽到開花，再到結果，在家人的期待中，看著它在陽光下一天天成長、蛻變，然後一步一步走向成熟。而這份等待，也讓我想起了在紐約讀書的女兒。

女兒很忙，平常自覺做到不輕易打擾她，偶爾給她發個訊息，十有八九她忙起來就顧不上回覆。可是，每次給她發火龍果的照片，她一定會回應，也許，這就是屬於我們之間的一點小小默契。

願所有的等待，都不被辜負；願我們在忙碌而辛苦的生活裡，始終能留住一些簡單的快樂，就像這個小小的火龍果帶給我們的快樂一樣。