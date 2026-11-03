AI摘要 文章摘要整理： 婆婆參加阿罕布拉老年照護中心後，從作息、穿著到社交與興趣都出現正向改變，身心更健康，也讓家人看見老人群體生活的好處。

每到周一、周三和周五的早上八點到中午一點，是婆婆去「上學」的時間。當然，說婆婆去上學只是我們開的玩笑，其實是她參加了我們居住的城市阿罕布拉 （Alhambra）開辦的一個提供醫療、保健、康復、娛樂等多元服務的老年照護中心，又因為她去的時間像極了小孩子上學，且她已年過九旬，故美其名曰：「九○後上學」。

婆婆之前沒參加過任何老人活動中心，身為家庭主婦的她，將全部的心思和時間都放在家庭上。隨著她年紀漸長，我們盡量讓她多些休閒活動，但是看著她整天坐在沙發上捧著一個平板電腦長時間看影片，也不是很好的生活方式。

某天，無意間發現離我家不遠的地方，新開了一家老年照護中心，詳細了解情況後，鼓勵婆婆去參加。婆婆很能接受新事物，她去中心考察一番，便爽快同意參加，並敲定了周一、周三和周五。從此婆婆因著這「上學」有了很多改變。

首先，生活變得有動力。每到上學的日子，婆婆都會早起，先給家裡上班一族整理好便當，接著梳洗完畢，穿著整潔乾淨的衣服，帶上小背包，開心等待來接她的專車。我家離老人中心很近，走路也只需三五分鐘，但是對於使用助行器的長者並不方便，因此中心安排細心的司機來接送。

中心安排的日常活動相當有趣，吃過可口的早餐後，鼓勵老人家做一些輕微有益的運動，接著教他們做手工或填字遊戲，這些都是婆婆喜歡的環節，每次都帶著漂亮的成品回來炫耀。她最拿手的還是找字遊戲，每次做得又快又準，還熱心幫忙其他長者。我們都不忘讚美她聰明好學，她聽完後總會流露出如小孩般的得意。

再來是婆婆對穿衣有了要求。以前婆婆不願意買新衣服，覺得夠穿就好。但是去中心後，對自己的衣著也上了心，不想整天穿著那幾件舊衣服出門，遂主動提出要買新衣服。而我也很樂意帶她去逛商場買衣服，看她認真比畫試穿，原來愛美之心不分年齡。

婆婆在中心也收穫了友誼，有幾個年齡相仿的老太太跟她甚投緣，不時從家裡帶一些小零食分享給她，婆婆也不忘託我買一些小零食回去分享給朋友及工作人員。

婆婆也學會了與時俱進。雖然中心裡面有婆婆最愛玩的麻將，可她嫌棄玩伴不夠專業，後來她靈機一動，帶上她的平板電腦讓工作人員幫忙連上Wi-Fi，閒著沒事就玩電腦麻將。此番操作像極了那些偷偷帶著學校禁止的電子產品上學的學生，我們總是調侃她不是好學生，她也是樂呵呵地一笑置之。

自今年四月初婆婆加入中心以來，她的精神狀態比以前好多了，因為有專門的醫師和護工精心照料，身心都得到很好的護理。每次從中心回來都眉目舒展的婆婆，在晚餐時間神采飛揚地分享中心的一些小趣聞，我們都很認真聽她說，一起快樂著她的快樂。

人都是喜歡群體生活的，尤其是老人家，除了家人的陪伴，適當的人際交往對身心甚有裨益。常說老人如小孩，就讓婆婆返璞歸真，享受上學的快樂。