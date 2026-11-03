AI摘要 文章摘要整理： 因原生大樹倒塌需住戶自行處理後，作者家後院吸引大量鹿群活動，並意外見到紅狐狸與鹿短暫相遇的難忘一幕。

一個多月前，緊鄰我們家後院的樹林裡，有一棵大樹被強風吹倒在我們家的草地上。在和村辦公室（village center office）及馬里蘭州 哈福德郡（Howard County）郡辦公室溝通之後，我們才知道那棵樹是我們這個社區成立之前就已存在的「原生樹」（native tree）。他們說，因為它不是社區成立後公家種的樹，他們沒有責任處理它。換句話說，原生樹既然倒在我們的院子裡，我們只得「心不甘、情不願」地負起這個責任，請人把樹處理掉。

從樹倒下來開始，我們家後院真是熱鬧極了。幾乎每天都可以在後院裡看到不少鹿，有形單影隻的、鹿爸爸和鹿媽媽帶著身上有「梅花斑點」鹿寶寶的，和大大小小成群結伴而來的……大鹿悠閒自在，圍著觸嘴可及的樹葉，專心吃起來；小鹿邊吃邊玩，好開心；一些體型小的鹿，在滿是葉子的枝幹間鑽來鑽去，興奮地玩起捉迷藏。

在工人們好不容易清理完那棵大樹之後，我們以為後院應該稍微平靜下來。沒想到接連好幾天，仍有許多鹿跑來，在那棵樹倒下的地方，一邊吃草、一邊嗅來嗅去，好像是在尋找先前吃都吃不完的樹葉。

除了這些鹿之外，我們還驚喜地看到鹿和紅狐狸（red fox）同框的場景。

有一天，老爺告訴我，後院裡有一隻紅狐狸時，我心想，又不是沒有看過紅狐狸，只不過每次都是在我們的眼前驚鴻一瞥，快速閃過而已。

當我走到窗口往外看時，院子裡真有一隻紅狐狸，悠閒自在地躺在草地上曬起太陽來。不遠處，有一隻鹿媽媽正帶著兩隻小鹿出來用早餐。當鹿媽媽一瞧到那隻紅狐狸後，出於母愛的警戒心，馬上豎起耳朵，盯著那隻紅狐狸看，同時也慢慢向牠靠近。

正在享受日光浴的紅狐狸，一看到這個大傢伙朝牠走過來時，馬上站起來用牠專屬的「狐步」，邊回頭邊跑到隔壁鄰居院子裡的花圃前，先是用鼻子嗅一下花花草草，接著往地上一坐，好整以暇地抬起牠的右腳，在脖子上撓起癢來。過了沒多久，紅狐狸好像突然警覺到什麼危險，馬上站了起來，一溜煙地鑽進旁邊的樹林裡。

紅狐狸跑了，三隻鹿安心地繼續吃牠們的草，留下我們夫妻倆一直在想，平日總是喜歡晝伏夜出、警戒性很高的紅狐狸，為什麼會那麼出其不意地在我們家後院出現，和鹿上演了那場讓我們終生難忘的「你來我走」戲碼？