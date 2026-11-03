AI摘要 文章摘要整理： 祖母協助孫女完成「家族來源及居住加州的故事」報告，並以老照片、算盤與移民往事傳承家族記憶，最後又意外收到亡夫舊友寄來合照，呼應文章題名的巧合感。

兒子來電話說，孫女貝兒就讀的舊金山 東灣小學三年級作業，需要做一份專題報告，關於「我的家族來源及居住加州 的故事」。

三年前，上同一個小學的孫子，需要做同樣的專題報告，我當時費盡心思，搜集家中所存有的代表中國文化歷史的物件，以及中國民俗節慶的吉祥物及照片等等，洋洋灑灑裝滿了一紙箱。祖孫倆埋頭工作，另加Google 的搜尋，結果是孫子以老物件、老照片，借助於教室的幻燈機投射介紹解說，他的報告獲得老師同學的讚賞，得了個A。

這回是老調重彈，我早已胸有成竹，所需要的那一紙箱資料仍留在兒子家，於是我說周末我過去和貝兒一同做這門功課。

周末到了兒子家，媳婦早已將那百寶箱取出，我看著孫女的專題細節，似乎比三年前孫子的內容還詳細，每個問題保留了更多的回答空間。我事先花了一個鐘頭的時間，將思緒整理好寫在手機的筆記上備用。

然後我面對孫女，一邊講述我們這第一代移民來到加州作為留學生的甘苦經歷，同時取出一張她的外曾祖父母在台灣老家門前的照片，簡潔地告訴她，我的父母自大陸隨政府遷台後，如何含辛茹苦地栽培我們兄弟姊妹成長的經歷。

貝兒很期待做這個報告，因為今年三月間兒子一家曾到台灣一遊，她倍感親切。當她在地球儀上尋尋覓覓，好不容易找到了台灣的位置時，興奮不已。在我介紹中國人節慶及習俗時，配合著箱子內的物件為輔，更加引起她的共鳴。

最讓她感興趣的是一個中型的老算盤，那是她的祖父當年來美時攜帶過來的，至今已有六十多年歷史。

我教她在算盤上做簡易的加減法，算珠子互相碰撞發出「啪、啪、啪」的清脆聲響，聲音非常規律、俐落，她覺得又好聽又有趣，準備做報告時展示這奇特的古老計算工具，給老師同學們開眼界。

我們花了三個多鐘頭的時間，貝兒逐題寫完了有關祖父母移民美國的報告。最後兩頁是關於台灣的地理位置、地形、氣候及風土人情等等，她還細心畫了台灣的地圖和中華民國國旗，最後總算大功告成。

隔天媳婦來電，說貝兒想要有一張我及先夫的合照加入幻燈片，我告訴她們待會兒我找到了便傳過去。

掛了電話不久，我的手機「叮」地一響，一瞧是來自住在東岸的周兄，他是當年與先夫同在加州柏克萊大學博士班的好友。多年前先夫過世後，每逢節慶日，他總是關切地傳來簡訊問候，常令我感動莫名。

奇怪的是，今天不是什麼節日啊？我好奇地打開簡訊一看，瞬時愣住了，眼前竟亮出一張我和先夫多年前參加他兒子的婚禮時所拍的照片。我驚訝地想，怎麼可能有這等巧合的事？於是立刻告訴媳婦這奇事，她說難不成是冥冥之中相互感應的天意？可不正是當日周兄懷念故友之舉？事情發生得實在太湊巧了，好像是事先安排好的一樣，我們都覺得極不可思議。