AI摘要 文章摘要整理： 作者經友人安排參觀紐約聯邦儲備銀行地下黃金庫，見識其嚴密防護、龐大規模與全球第一的黃金儲量，也因此體會黃金雖珍貴，卻不如平安生活可貴。

來紐約三十餘年，參觀過許多著名地標，然而最特殊的地方，還是紐約聯邦儲備銀行的黃金庫。這座世界最大的黃金庫，很難入內參觀，好在朋友的女兒在美聯儲工作，提前幾個月預約，總算有幸進入這個帶有神祕色彩的地下金庫。

那天我們一早就來到曼哈頓 自由街三十三號的美聯儲大樓。擴建於一九三五年的這座大樓，與周圍的玻璃幕牆大樓不同，外牆用石材築成，每個窗戶都加裝鐵格柵，如同一座堡壘，全球最大的金庫就在大樓的地下。

接待人員先讓我們觀賞一塊磚頭般大的金錠，它並不如想像中那樣金光燦燦，而是有點泛紅。接待人員說，金磚不是百分之百純金，因為純金太軟，不利於運輸和保存。為了增加硬度，製作金磚時添加了少許銅、銀等，其純度控制在百分之九十九點五到九十九點九之間。

我們進入電梯，地庫共五層，愈往下安全係數愈高。負一層與負二層是儲物間，負三層存放證券，負四層存放現鈔，負五層才是金庫。負五層的深度為二十四公尺，四周被花崗岩包圍，再加上三公尺厚的混凝土牆，盜賊難以從地下鑽洞進入金庫。

從負五層走出電梯，映入眼簾的是巨大的防盜門。這是一個鋼製的圓筒通道，長約三公尺，高約二點七公尺，重達九十噸。此時過來三名工作人員，分屬會計、管理和保衛部門，被稱為金庫鐵三角，只有三人同時在場，才能打開金庫通道。只見三人各自輸入密碼，操縱開關，鋼筒旋轉九十度，露出狹窄通道讓我們進入。

地下金庫約有半個足球場大，分隔成一百二十二個庫房，每個庫房的鐵門有編號，代表存放金磚的國家或機構。每個庫房設有三把鎖，必須由金庫鐵三角分別開鎖才能打開。金庫安裝了震動檢測系統和聲音檢測系統，一旦有不明情況發生，金庫防盜門會自動關閉。

那麼金庫到底存有多少黃金？二次大戰爆發前後，許多國家為了安全，就把黃金運來這裡儲存，於一九七三年達到一萬兩千噸的峰值。二○一二年後許多國家把黃金運回本國，到二○二四年降至六千三百噸。不過該金庫仍在世界上排名第一，其中約百分之五屬於美國，其餘屬於外國。

置身這滿坑滿谷黃金的地下金庫，我突發奇想：自己要不要也擁有一塊，放在家裡觀賞？然而當我從黃金世界回到地面，看到蔚藍天空下華爾街熙熙攘攘的人群，頭腦陡然清醒：這每塊價值一百八十萬美元的金錠，別說買不起，即使真的擁有一塊擺在家裡，能不被盜賊惦記嗎？還能有安生日子過嗎？自己雖不富有，但生活寧靜，這輩子就不做黃金夢了。

在世界最大金庫眼界大開的二十分鐘，就權當是今生難得的驚鴻一瞥吧。