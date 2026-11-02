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露園

羅文
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以家庭露營經驗為引，對比遠途露營的辛苦與近郊「露園」的便利，主張在溫哥華也能用更舒適的方式親近自然。

兒子一家三口露營回來，夫妻倆一臉的疲憊，把一車的東西往門口一堆，兒子就去洗澡了。記得他們出發時，裝備是一包包、一件件的，跟搬家似的，滿滿的一車，還算整齊；可回來卸車時，散了一地，像打了敗仗似的。

回想兒子他們遠行露營，已經是第四次，每次回來，差不多都是這樣，並且不止一次發誓再也不去了，可每一次他們又都妥協，說是為了孩子。

的確，無論是對孩子，還是大人，露營其實都是想體驗一下「野外生活」，尤其是孩子。白天在草坪上搭帳篷，在森林裡跑跑跳跳，很是快樂；晚上躺在帳篷裡面聊天、看星星，聽起來確實浪漫，連打著手電筒去衛生間都覺得興奮。而大人們也過慣了在家做飯的日子，在戶外一起做飯，在夜色中一起聊天，也很新鮮。

其實他們也體驗過，戶外露營，夜裡溫度低，旅途當中出的汗冷卻後，黏在身上，令人渾身發緊，很不舒服，夜裡睡覺還有可能被隔壁帳篷裡的呼嚕聲打擾。

記得他們計畫這次露營時，我就婉轉地提醒過他們：體驗兩次就行了，何必長途跋涉、翻山越嶺，給自己找罪受呢？可他們說，孩子們喜歡接近大自然，喜歡看天上的星星。

其實，溫哥華何嘗不是一個大自然呢？而且，還是一個很好的大自然，每個社區附近都有公園，我們家附近的公園處於山坡之中，視野開闊，還能看到遠處的群山呢。於是，我趁著兒子剛回來，感受最深，便給他一個建議：不是孫女和她的小夥伴喜歡體驗在戶外睡覺的感覺嗎？那就在附近公園裡露營吧。

也別說，我的建議給露營帶來了新意。正好孩子們意猶未盡，幾家人還想再聚，於是，在一個周末的傍晚，兒子一家以我們家為基地，事半功倍，在附近有垃圾箱和遊樂場的大公園草地上露起了營。結果，帳篷之間想拉開多大距離，就拉開多大距離，中間是大人們坐在一起喝咖啡聊天的地方。最方便的是，無論孩子還是大人，出汗了都可以回到我家，洗一個熱水澡。

其實，露營和露園到了夜晚，差別不大，用舒適感換取一些新鮮感也值得，這樣享受溫哥華的夜晚，更輕鬆、更愜意。如此一比較，還有什麼必要開幾個小時的車，舟車勞頓，在遠處露營呢？因為溫哥華的夜晚哪裡都是靜謐的，而且，都是夜愈深，星星愈明亮。

精華 FAQ

  • 他們雖然每次回來都覺得舟車勞頓、收拾狼狽，卻仍常為了孩子想接近大自然、體驗野外生活而再次妥協出發。

  • 作者提到戶外夜裡溫度低，汗水冷卻後黏在身上很不舒服，睡覺時還可能被隔壁帳篷的呼嚕聲打擾，影響休息。

  • 所謂「露園」是把露營移到住家附近公園，既能讓孩子體驗帳篷與戶外睡覺，又方便回家洗澡、休息，兼顧新鮮感與舒適度。

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