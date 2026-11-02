AI摘要 文章摘要整理： 一名移民在唐人街餐館工作時，將剩飯送給落魄中年人，從老周的反對到支持，善意最終在眾人之間不斷傳遞。

我剛移民 到紐約，就在唐人街一家中餐館 打工，餐館廚房總忙得熱火朝天，老闆老周除了催活兒，很少跟人閒聊。

有天我發現餐館對面，有個五十多歲的中年人在躊躇，他穿一件舊外套在街上漫無目的行走，看起來十分落魄。我第一次注意到他，是看見他翻找超市垃圾桶裡的食物，蔬果已腐爛變質，他卻說煮過就不會拉肚子，我聽後心裡感到很不是滋味。

有天，我忍不住把餐館賣剩、準備扔的飯菜裝一點送給他，起初是一碗米飯，後來加點青菜肥肉。我沒有徵得老周同意，覺得自己這種做法並沒有損害老闆的利益，無非剩物利用，棄之可惜。

那晚我剛把塑膠袋提起，老周突然在後面喊：「你拿什麼？」我嚇了一跳。他走過來把袋子打開檢查，裡面是一些剩飯和兩個饅頭，他沉下臉說：「餐館的東西不能隨便拿。」我慌忙解釋：「不是拿回去吃，是送給門口那個可憐人，這些都是賣剩的。」老周沒說話，他盯了我一眼，把袋子還給我，喝道：「以後別自作主張拿食物送給人。」

第二天，我以為自己會被開除，沒想到收工前老周叫住我，從廚房拎出個打包好的盒子：「你拿去給他。」我愣住了。他說：「昨天剩下的，裡面是米飯、炒蔬菜和幾塊豬肉。」他接著說：「以後別自己偷偷送，要送必須先跟我說。」我驚訝得半天說不出話，他轉身走進廚房時，我望著老周的背影，當即釋然。

從那以後，每天打烊前，老周都會把賣不掉的飯菜單獨裝好，由我負責送給那個中年人，對方接過食物總說謝謝。後來我才知道，他以前在附近衣廠工作，工廠倒閉後一直沒找到工作，現在拮据到撿食物幫補生計。

有晚他問我：「你老闆是不是知道了？」我說他知道了。他感激地說：「謝謝，你們都是好人。」我笑著答：「老闆很凶，可不是好人。」

幾年後，我在幾條街外開了一家小餐館，才明白開餐館不容易，收支時常不平衡。有時晚上打烊，看著垃圾桶裡沒賣掉的剩飯菜，我忽然想起老周的大度，深有感觸。

一天，那個可憐人遊蕩到我小餐館門口，我想也沒想就叫住他，將所有剩飯菜送給他，我倆自此相識。

可惜老周的餐館因房租上漲、生意不好撐不下去，他決定到外州養老。臨走前我去送他，老周看著我笑道：「很高興你也當老闆了。」我說：「都是跟你學的。」他擺手答：「我有什麼好學。」我沒表白是學什麼。

我問他：「周哥，你還記得那個可憐人嗎？」他愣了一下問：「哪個可憐人？」我答：「就是你以前餐館門口那個。」他想了想問：「他現在怎麼了？」我說：「他在我餐館洗碗，我餐館的剩飯菜都由他送給別人。」老周瞅著我說：「你還是那麼善心。原來是你給他機會，你真長本事了。」我答：「都是跟你學的。」

那晚回到餐館，我照常忙到深夜。

客人走盡，我關燈收拾廚房，把當天沒賣完的飯菜裝進幾個飯盒，交給老李轉送別人，現在老李也成了好人。

說句心裡話，老周帶給我的，不只是怎樣經營一家餐館，還讓我切身體驗，助人並沒有遭到惡報。從此贈人玫瑰之心沒有湮滅，而那個曾經得到玫瑰的人，回頭又把愛心傳遞給別人，彼此互傳溫暖，共同感受人間美好。