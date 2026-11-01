AI摘要 文章摘要整理： 作者在沙城參加「九九同心演唱會」，透過香港藝人與老歌、華人聚會和熱鬧席宴，暫時撫平海外遊子的鄉愁。

旅居沙城，日子平淡安靜，身在異鄉奔忙，閒暇之時，一縷鄉愁常悄然漫上心頭。一日，同事在微信 群裡轉發「九九同心演唱會」的海報：素有「玉喉泰斗」之稱的香港 藝人李家聲，偕金牌司儀Maggie、歌手翹楓，九月九日將在沙城新順峰豪庭酒樓獻演，群裡詠姐號召大家報名。我不習慣夜間駕車，正躊躇之際，在微信上詢問碧姑娘，她欣然應允，屆時來家中接我。

我旅居沙城多年，香港藝人前來開唱實屬難得。女兒回家就餐，我談起這場演出，她十分支持，勸我不必常閉門居家，多參與華人社群的聚會，感受同胞歡聚的暖意，還主動提出為我購票。

九月九日傍晚六時許，酒樓大堂早已座無虛席。來賓既有從舊金山 、洛杉磯趕來的華人，也有沙城本地同胞，男女老少齊聚一堂，衣著光鮮。碧姑娘一襲紅黑套裙格外奪目，數名同事身著飄逸長裙，端莊雅致。

席間，粵式佳餚輪番上桌：花旗參雞湯、燒味三拼、炒龍蝦、燒雞，其後還有炒飯、酥餅與甜品。身旁同事阿娟見我忙著拍照，每上一道菜，便幫我夾些到碟中，細心舉動盡顯同胞間的熱情與溫暖。那一刻，久違的故土市井煙火撲面而來。

藝人登台，演唱會正式啟幕。李家聲率先開唱，歌聲渾厚婉轉，聲聲入耳，不負「玉喉泰斗」之譽。台下掌聲如潮，不少觀眾上台獻花、贈紅包，爭相合影留念。

隨後，翹楓與客串嘉賓輪番上場，熟悉旋律緩緩流淌，「笑看風雲」、「小李飛刀」、「萬水千山縱橫」等十餘首耳熟能詳的港台老歌次第響起。遠隔大洋，再聞舊曲，心緒怦然起伏。

歌聲恍若帶我重回九○年代故土的熱鬧往昔，舊日點滴，一幕幕浮現眼前。

旋律叩開塵封記憶，聽眾情不自禁，紛紛上台與藝人共起舞。一名七旬老人頭戴小帽，舞姿詼諧，引得滿堂歡笑。愈來愈多同胞登台，放聲齊唱，縱情歡愉，碧姑娘與幾名同事手挽手圍成一圈，隨節拍揮臂舞動。金牌司儀明豔靈動，穿梭席間與賓客合影。我舉著手機不停拍攝，想留住這珍貴夜晚。

夜色漸深，已過十點，眾人依舊意猶未盡，不願散場。藝人們也留下，繼續與賓客相伴起舞。

良夜聽歌，方知一曲慰鄉愁。海外華人終日為生計勞碌，難得有這樣一夜，暫時卸下疲憊。

一曲曲跨越山海的老歌，一張張遊子的面孔，暫時沖淡漂泊的悵惘。曲終歸家，心緒久久難平，往事隨歌聲在心底迴盪。縱然遠隔萬水千山，一次相逢、數曲老歌，便足以慰藉遊子綿長的思念。