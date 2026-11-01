AI摘要 文章摘要整理： 作者以麥當勞與汽車展示廳的經驗說明，當少數人濫用自由、妨礙他人權益時，店家與執法者應依法維護秩序，讓自由回到自律與尊重的軌道。

我和內子有個多年習慣，每天清晨散步前，必先到住家附近的麥當勞 ，點一杯最愛的香濃咖啡 ，風雨不改。這杯咖啡不只是提神，更是我們出門運動的原動力，也成了老兩口一天中最期待的小確幸。

我們長年光顧同一家分店，與店員和一些常客都成了點頭之交。前陣子因參加友人的座談小聚，才暫時改去另一家分店，幾個月後覺得還是原店親切，便又回來。回來後卻察覺有點異樣，原本總是人聲鼎沸、一位難求的餐廳，如今竟隨時都有空位，冷清不少，連熟悉的笑聲都不見了。

到櫃檯點餐時，碰到相熟的女經理，我隨口說：「最近找位子容易多了。」她聽了苦笑，低聲說：「唉，你有所不知。自從來了一個身上帶著異味的街友，整間店的氣氛就變了。許多常客受不了那味道，東西沒吃完就提早離開，有些甚至不再回來。後來又來一個，兩人互不相識，各據一角，情況更糟。」她無奈嘆道：「他們衣履齊全，也有錢買吃的喝的，與其他客人無異，按公司規定只能一視同仁，即使身體汙穢，我們也無可奈何，只能眼看常客流失。」

我留意觀察，過了幾天竟又多了兩人，各自攜著大包小包的衣物雜物，占據更多空間，長時間坐著享用餐廳的冷氣與舒適。其他客人敢怒不敢言，掩鼻而去，生意自然一落千丈。

理解經理的無奈，我覺得她已陷入法令解讀的盲點。想起多年前從事汽車銷售時，也遇過類似情況。

一個盛夏午後，一名衣著汙穢、體味甚重的外籍壯漢走入展示廳，假裝研究新車設備，實則久久徘徊享受冷氣，令幾位有意購車的客人卻步。當時我是銷售經理，接獲同事報告便致電警局求助，警官在電話中明確說：「他已妨礙你營業，影響他人權益，你有權拒絕向不受歡迎的人提供服務。」不到五分鐘，兩名警員到場，禮貌而堅定地請該男子離開，並警告若再來滋擾便會依法逮捕，問題隨即迎刃而解。

在極度崇尚自由民主的國家，人們有時會濫用自由，流於自私自利，卻忽略他人的權利與感受，誤以為自由可以無所顧忌。殊不知，真正的自由必須以人權為界線；你固然有享用公共與商業設施的自由，提供服務的人同樣有拒絕服務、維護多數客人權益與營業環境的權利。執法者的職責，正是保障這種公平，使民主制度不被少數人濫用而失衡。

我把這段經歷告訴經理，她恍然大悟，想馬上行動。我勸她切忌倉促行動，應先禮後兵，顧及對方自尊。以經理身分，嚴肅而平和地告知對方，本店不便繼續提供服務，請其盡快離開，餐費予以退回。如遭拒絕，再報警處理，如此情理兼顧，大家都保全面子。

數日後再去，餐廳情況大為改善。女經理逐一禮貌勸離，軟硬兼施，其間曾兩度請警方協助，最終餐廳恢復昔日的熱鬧與生氣，久違的常客又重聚一堂，邊喝咖啡邊閒話家常，氣氛重歸平和愉快。

自由的可貴，不在於放縱，而在於自律與尊重。