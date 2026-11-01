我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

自由的界線

志堅
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

作者以麥當勞與汽車展示廳的經驗說明，當少數人濫用自由、妨礙他人權益時，店家與執法者應依法維護秩序，讓自由回到自律與尊重的軌道。

我和內子有個多年習慣，每天清晨散步前，必先到住家附近的麥當勞，點一杯最愛的香濃咖啡，風雨不改。這杯咖啡不只是提神，更是我們出門運動的原動力，也成了老兩口一天中最期待的小確幸。

我們長年光顧同一家分店，與店員和一些常客都成了點頭之交。前陣子因參加友人的座談小聚，才暫時改去另一家分店，幾個月後覺得還是原店親切，便又回來。回來後卻察覺有點異樣，原本總是人聲鼎沸、一位難求的餐廳，如今竟隨時都有空位，冷清不少，連熟悉的笑聲都不見了。

到櫃檯點餐時，碰到相熟的女經理，我隨口說：「最近找位子容易多了。」她聽了苦笑，低聲說：「唉，你有所不知。自從來了一個身上帶著異味的街友，整間店的氣氛就變了。許多常客受不了那味道，東西沒吃完就提早離開，有些甚至不再回來。後來又來一個，兩人互不相識，各據一角，情況更糟。」她無奈嘆道：「他們衣履齊全，也有錢買吃的喝的，與其他客人無異，按公司規定只能一視同仁，即使身體汙穢，我們也無可奈何，只能眼看常客流失。」

我留意觀察，過了幾天竟又多了兩人，各自攜著大包小包的衣物雜物，占據更多空間，長時間坐著享用餐廳的冷氣與舒適。其他客人敢怒不敢言，掩鼻而去，生意自然一落千丈。

理解經理的無奈，我覺得她已陷入法令解讀的盲點。想起多年前從事汽車銷售時，也遇過類似情況。

一個盛夏午後，一名衣著汙穢、體味甚重的外籍壯漢走入展示廳，假裝研究新車設備，實則久久徘徊享受冷氣，令幾位有意購車的客人卻步。當時我是銷售經理，接獲同事報告便致電警局求助，警官在電話中明確說：「他已妨礙你營業，影響他人權益，你有權拒絕向不受歡迎的人提供服務。」不到五分鐘，兩名警員到場，禮貌而堅定地請該男子離開，並警告若再來滋擾便會依法逮捕，問題隨即迎刃而解。

在極度崇尚自由民主的國家，人們有時會濫用自由，流於自私自利，卻忽略他人的權利與感受，誤以為自由可以無所顧忌。殊不知，真正的自由必須以人權為界線；你固然有享用公共與商業設施的自由，提供服務的人同樣有拒絕服務、維護多數客人權益與營業環境的權利。執法者的職責，正是保障這種公平，使民主制度不被少數人濫用而失衡。

我把這段經歷告訴經理，她恍然大悟，想馬上行動。我勸她切忌倉促行動，應先禮後兵，顧及對方自尊。以經理身分，嚴肅而平和地告知對方，本店不便繼續提供服務，請其盡快離開，餐費予以退回。如遭拒絕，再報警處理，如此情理兼顧，大家都保全面子。

數日後再去，餐廳情況大為改善。女經理逐一禮貌勸離，軟硬兼施，其間曾兩度請警方協助，最終餐廳恢復昔日的熱鬧與生氣，久違的常客又重聚一堂，邊喝咖啡邊閒話家常，氣氛重歸平和愉快。

自由的可貴，不在於放縱，而在於自律與尊重。

精華 FAQ

  • 主要是幾名街友長時間占位，身上異味又攜帶大包雜物，讓常客感到不適而提早離開或不再回來，店內氣氛與生意因此明顯下滑。

  • 作者主張先由經理以平和但堅定的方式告知對方，本店不便繼續提供服務，請其離開並退還餐費；若對方拒絕，再報警處理，兼顧情理與面子。

  • 文章強調真正的自由不是放縱，而是以人權與他人權益為界線；每個人都能使用公共或商業設施，但也不能妨礙別人的感受、權利與營業環境。

麥當勞 咖啡

上一則

弟弟

延伸閱讀

歌過年華（二）

歌過年華（二）
勞碌人生

勞碌人生
父親愛鳥

父親愛鳥
零時的界線

零時的界線

熱門新聞

（圖／王孟婷）

美女變野獸(上)

2026-10-30 02:00
（圖／王孟婷）

美女變野獸(下)

2026-10-31 02:00

那滿山的何首烏

2026-10-27 06:49
二戰死難者的萬人坑紀念園

在婆羅洲雨林，遇見民主共和國

2026-10-27 02:00

放手，也是因為愛

2026-10-27 02:00

她後來好嗎

2026-10-28 02:00

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的