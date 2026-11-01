AI摘要 文章摘要整理： 一位長年熱愛步行的人因右膝突發傷勢而失去行走自由，經藥物與復健逐步恢復後，重新理解堅持、自律與重生的意義。

我對所謂的競技體育並沒有太大的熱情，然而，十幾年前，住在北加州 聖塔羅莎市（Santa Rosa）的我，卻在不知不覺中愛上了走路。無論工作多麼忙碌，生活多麼瑣碎，我始終堅持每天走上一萬兩千到一萬五千步，十年如一日，從未間斷。對我而言，走路早已不只是單純的運動，它更像是一種生活方式，一種與自己對話的儀式。

當雙腳踏在路上的節奏與呼吸漸漸同步，體內釋放的內啡肽悄然舒展著情緒，壓力被一點點化解，焦慮與低落也隨之遠去。很多時候，我戴著耳機，聽著喜歡的音樂，在山間小路上前行。遠處群山在藍天白雲的映襯下顯得格外壯麗而親切，那一刻，彷彿整個世界都在我腳下緩緩流動，心也隨之變得遼闊而寧靜。

然而，三個月前的一個下午，這一切被悄然打破。

那天，我像往常一樣走在山路上，右膝突然傳來一絲疼痛。起初，我並沒有太在意。年近六十，身體偶有不適似乎再正常不過，我也習慣了「過幾天就會好」的自我安慰。然而，事情並沒有如我所願。

幾天之後，疼痛不但沒有減輕，反而逐漸加重。兩個星期後，我的右腿幾乎無法承重，只能依靠雙拐艱難行走。那種從自由行走到步履維艱的落差，讓人措手不及，也讓我第一次真正感受到身體失控的無力感。

第三個星期，在醫師的安排下，我做了核磁共振檢查。結果顯示：骨髓水腫、半月板水平撕裂、內側副韌帶周圍水腫。簡單幾行字，卻像重錘一般敲在心上。我既沒有摔倒，也沒有外傷，更沒有任何劇烈運動，這些傷病卻突然出現在我的身體裡，讓我難以置信。

所幸，多年來我有一位值得信賴的家庭醫師，他根據情況為我開了十五天的消炎藥。令人欣慰的是，在服藥第五天時，情況開始出現轉機—我的右腳終於可以輕輕落地了。那一刻的喜悅，遠勝過任何一次長距離行走的成就感。

隨著身體逐漸好轉，十個星期過去，真正艱難的課題才剛剛開始—康復訓練，從最初每天三千步、五千步，到最近逐漸恢復到七千步、一萬步，每一步都來之不易。長時間的休養讓我的大腿與腰部肌肉出現明顯流失，力量下降，走路時身體不自覺地前傾，那種不穩定的感覺時時提醒著我：我已不再是從前的那個自己。

膝蓋的傷勢終有一天會痊癒，但流失的體能與信心，卻需要更長時間一點一滴地找回。我逐漸明白，康復的過程更像一場馬拉松，最困難的並非最後的衝刺，而是日復一日的堅持與自律。

幸好，恆心我有，毅力我不缺，決心更不曾動搖。這一次，我不僅要恢復到從前的狀態，更希望能走得更遠—成為一個更堅韌、更珍惜身體、更熱愛生活的自己。一步一痛，是提醒；一步一生，是重生。