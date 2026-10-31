AI摘要 文章摘要整理： 阿嬤從緊張搭車到熟練通勤、陪孫女成長，卻在孩子即將全職上托兒所時迎來「下崗」，在欣慰與不捨中體會世代接力。

那天，從紐約市 坐火車回新澤西州 的途中，鄰座男士問我：「妳在紐約哪個地區上班？天天都要進辦公室嗎？」我忍不住笑了。想不到，阿嬤八個月的「保母通勤生涯」，竟已經修煉到可以被誤認為紐約上班族。

還記得剛開始時，一臉惶惶然，手握紙本車票，站在月台還要一再問站務人員：「這班車是開往哪裡？」嘴裡更是不斷念著：「別慌，別怕。」一路搭NJ Transit到霍博肯 （Hoboken），再轉PATH到世貿中心，慢慢摸熟了路線。

如今已經可以熟練地用手機App買票、查時刻表，拎起包包就走，外表儼然融入紐約的上班族。只是，阿嬤卻要「下崗」了。

同一天早晨，我到紐約市參加小孫女托兒所的「祖父母日」。女兒說：「阿嬤來一趟紐約也不容易，那就下午早一點去接baby回家，還可以和她多玩一會兒。」於是，中間這段空檔，阿嬤決定自己喝杯咖啡、吃個午餐，再到哈德遜河畔走走。

誰知道，走著走著，眼淚竟然不聽使喚掉了下來。原來，每一條熟悉的路徑，都藏著祖孫倆的歡聲笑語；每一個場景，都還如此鮮明。從最初咯咯的嬰兒笑聲，到後來會喊「Ma Ma、Ah Ma」，阿嬤也一路跟著升級。

前些日子看到前總統歐巴馬到紐約市參訪幼兒園，和孩子們唱著「Wheels on the Bus」，阿嬤回家也馬上學起來。在美國幼教界家喻戶曉的Ms. Rachel，更是阿嬤師法的對象，語速放慢、手勢加多，中英文兒歌通通重新複習。

走過花圃，阿嬤不忘告訴baby花朵的顏色和大小；經過池塘，就唱著「魚兒魚兒水中游」；看到鴨子，還要學牠「嘎嘎呱呱」……阿嬤唱作俱佳，絕無冷場；baby也總是十分捧場，笑得好開心。

這樣的日子，從baby七個月大開始上托兒所，一星期三次，慢慢增加到四次；到了九月，滿一歲，一星期上五天托兒所，阿嬤也算任務達成。

可是，為什麼心情如此複雜？既欣慰，又不捨。阿嬤才剛「上山習藝」，還沒來得及下山大展身手，竟然就下崗了。

想起三十多年前，我送自己三、四歲的孩子去托兒所，第一天也是柔腸寸斷，還打著昂貴的越洋電話，向遠在台灣的媽媽哭訴自己的不捨。相較之下，如今的女兒堅定又篤定地認為：baby去托兒所是必要的，也是學習成長的一部分。

世代真的不同了。也許，這就是成長的接力，孩子終究要走向自己的世界，學習和同伴互動；而阿嬤，也該慢慢把手放開。只是，這一身好不容易練就的「武藝」，總不能浪費吧？沒關係，阿嬤含著淚笑一笑，繼續待命，期盼下一個小小的新生命來報到，再重新出發。