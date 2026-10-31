AI摘要 文章摘要整理： 作者以多年月嫂經驗，描述中國來的外婆、奶奶常因過度疼愛而干預育兒，導致寶寶受影響，並對比其他族群長輩較能放手。

「世界有四強：德國 的車，瑞士 的房，日本 的老婆，中國的爹娘。」這是一個深諳中國生活之道的外國人寫的打油詩。

我來美國近三十年，當月嫂照顧新生兒已有二十四個年頭，在這個行業中，我有良好的口碑；有的產婦老公直言道：「煜姐帶孩子是一流的，做飯是廚師級的。」然而，如果產婦家有從中國來的外婆或者奶奶，就麻煩了。

我曾遇到過四名中國來的麻煩外婆、奶奶，有的就怕寶寶冷，穿小棉襖，蓋小棉被，床四周圍上棉墊子，害得寶寶滿臉濕疹；有的寶寶哭幾聲，她就抱著寶寶滿屋轉，並不斷地說：「寶寶不舒服，生病了。」更有甚者，每次餵寶寶，她都要坐在對面：寶寶吃奶累了，閉會兒眼睛，她馬上說：「不能餵了，寶寶睡了。」結果是每次到醫院檢查，醫師都說餵得不夠。

反之，沒有長輩干預，經我一手照顧的寶寶長得好，不吐奶，不長濕疹，不紅屁股；睡覺、吃奶有規律，滿月體重都增長二至三磅；產婦奶水也多。

就說今年春天的寶寶吧，他是我認識多年的老朋友女兒的寶寶，我滿心盤算著一定給他們一個驚喜，把寶寶照顧好。他們也很重視對我的聘用，事先簽署了合約，並提前付給了我兩千美元小費，我很感動。

但當我踏進他們家後，有些傻了。寶寶的外公把持著廚房，一日三餐親自動手；寶寶的外婆抱著寶寶不撒手，事無巨細，全程插手。我做什麼呢？一番思索，我想還是多煮點湯水，讓產婦的奶水多一些。然而，僅做了幾次，外婆說：「妳做自己吃的就好了，我們吃不慣妳做的菜。」

寶寶不是在寶爸懷裡，就是在外婆懷裡，不到半夜，這寶寶輪不到我手裡。一天，寶寶外公提醒我：他女兒夫妻要上班了，晚上九點讓我把寶寶接過來照料，可晚上我到他們房間幾次接寶寶，他們都不肯放手。

寶寶的外婆、外公來自中國，人到中年才來美國打拚，共同經營幾家大型華人超市。他們只有一個女兒，女兒三十幾歲才有這個寶貝，珍惜疼愛是可以理解的，但是過於事必躬親，就適得其反。

就說第一次給寶寶洗澡吧：她端來一盆涼水，我伸手一摸，嚇得說：「太涼。」我反覆說了三次，她反覆加了三次熱水，水還是涼絲絲的。我乾脆直言：「這樣的澡我不會洗，不敢洗。」第二天外婆與寶媽一起給寶寶洗了澡，結果寶寶一夜沒闔眼，眼睛瞪得大大的，嚇得我一夜神經都繃得緊緊的。

我照顧的產婦有很多東南亞、台灣、美國的外婆、奶奶，她們都喜歡吃我燒的菜，從不干涉我照顧寶寶的方式。她們懂得放手，所以也就從來沒有麻煩。可憐天下父母心，中國的爹娘真的太累。