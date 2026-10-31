AI摘要 文章摘要整理： 文章藉伊比薩與佛州天體俱樂部的故事，再對照西藏旅途中遮頭避光的插曲，反思人們對裸體與體面行為的偏見。

伊比薩島（Ibiza）是西班牙在地中海的一個島，其名揚四海的亮點，無疑是狂歡派對與夜店文化，當然，天體海灘也是伊比薩島的一張名片。二○一九年的夏天，我乘坐環遊地中海的郵輪 ，當郵輪停靠伊比薩島，我和美國友人夏洛特 聊起了天體海灘。

夏洛特說起上世紀九○年代，她不過二十多歲，跟隨男友到訪伊比薩，那時島上就盛行天體海灘，她發現，不少美國遊客混在裡面看稀奇。我接過話說，美國保守，沒有裸體浴場。

夏洛特馬上糾正我：美國確實沒有對公眾開放的天體海灘，但佛羅里達州 有天體俱樂部，俱樂部坐擁一片隱蔽幽靜的私家海灘，會員們在那兒自由自在，放飛靈魂。

她那時還在醫院做護士，有一回接到任務，要帶隊去一家天體俱樂部為兩個客人採血。出發前，醫院跟俱樂部溝通，委婉提出，希望那些享受陽光的裸體人士，用浴巾在關鍵部位遮擋一下。到了現場，發現大多數人置之不理，有幾個人用浴巾遮了，遮的卻是頭。他們的理由是：人體上下，頭部才算關鍵部位，沒了頭，整個人就涼了。

聽完夏洛特的故事，我忍不住笑，笑天體俱樂部那幫人的狂妄和目中無人。我和夏洛特看法一致：能在佛羅里達州加入這種俱樂部的人，多半非富即貴，那條本該遮羞的浴巾，偏偏頂在頭上，分明透著挑釁。我們盡情地批判富人的瘋狂、無聊，為富不仁。

今年我跟隨旅行團去西藏旅行，我們的車在怒江七十二拐堵住了，一堵就是五個鐘頭。車上的人紛紛下來活動筋骨，我偶遇了一個名叫風風的女子，她是另一個旅行團的，閒聊間分享路途趣聞：西藏地廣人稀，沿途能找到衛生間的地方極少，可人有三急，總不能憋著。

於是形成了一條不成文的規矩：車一停，以大巴車為界，男左女右，各自找地方解決。

風風說，前日車在夜裡趕路，一車人都憋不住了，司機只好靠邊停下。白天的時候，女人們總會找樹叢或大石頭當遮擋，但那晚四周漆黑一片，誰也看不見誰，便索性就地蹲下。誰知剛蹲到一半，後方忽然亮起雪白的車燈，那是一輛大卡車，燈光肆無忌憚殺過來，照得人無所遁形。風風嚇得心驚肉跳，慌亂中拚命把頭埋低，恨不得自己原地消失。

就在這時，同路的一名大姐飛快地脫下自己的外套，一把罩在了風風的頭上。事後眾人打趣她：把頭遮住有什麼用，該遮屁股啊。大姐理直氣壯地回應：天底下的屁股都差不多，但頭上有臉，是人總要臉。

那一刻，我想起遙遠的佛羅里達州，想起那個天體俱樂部裡有人用浴巾遮住頭部，或許並非傲慢，也非挑釁，只是在毫無辦法的時候，想守住一點點臉面。

我們心裡總是裝著自以為是的評判，而世界那麼大，我們又知道多少？那些看似荒唐的行為，隱藏著某種邏輯和道理，我們看不懂，而人性的偏見植根在大腦裡，根深蒂固。在某個猝不及防的瞬間，有一道光照過，讓人恍然醒悟。