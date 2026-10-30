AI摘要 文章摘要整理： 作者與妻子因泳池老化、維護成本過高，決定拆除後填成花園，回顧它陪伴家人40多年、見證孩子與孫輩歡笑的歲月。

當我決定把後院的游泳池打掉、填平，改成草坪花園時，親友鄰居都很驚訝：「好好的游泳池，拆掉多可惜。」其實，我也捨不得。

有一天，我向老妻抱怨：「才花三千美元換了抽水馬達，熱水器也老了，維護費又漲，現在還說可能漏水。再修下去，不知道要花多少錢。」老妻倒很乾脆：「兒孫都長大了，回來游泳、烤肉的日子也少了。不如讓游泳池退休 ，換個簡單、好照顧的後院吧。」

六月，工程開始。藍水抽乾，水泥敲碎，游泳池和按摩池變成兩個乾巴巴的大坑。我站在旁邊，心裡酸酸的，陪伴我們四十多年的老朋友，真的要退休了。

四十多年前，三個兒子還小，我年輕力壯，周末總想叫他們剪花、掃葉。偏偏男孩們愛運動，又忙功課，對爸爸的「園藝教育」興趣缺缺，父子常有「不同意見」。

後來，妻子從任教學校的信用合作社找到低利率貸款 ，我們咬咬牙，貸了兩萬多美元，在後院蓋了一座十五乘三十呎的游泳池，另加按摩池。

沒想到，這一池水竟結束了父子的「園藝戰爭」。從此，男孩們關心的是誰游得遠，誰敢從滑水道滑進水裡，誰敢從假山跳進深水區。生日派對上，同學、球隊朋友吃披薩、熱狗、蛋糕，泡在按摩池裡天南地北地吹牛。後院有水、有花、有笑聲，是全家最熱鬧的地方。

歲月一晃，兒子們長大、成家、搬走，又換孫兒和孫女來游泳。我站在水裡張開雙手，大聲鼓勵：「跳，阿公接住你。」小小的身子撲進水裡，我一把接住。不久，他們像小魚般游來游去，後來有的參加泳隊，有的通過青少年救生員訓練。

全家唯一始終停留在「基本划兩下」程度的，就是老妻。孩子們把最淺的那一小塊地方，戲稱為「阿媽的角落」。每次想到，我仍忍不住笑。

大坑填土、壓實，通過市政府檢驗後，鋪上綠油油的草坪。老妻也來了精神，種下矮種果樹和各色花卉。我們保留岩石假山，把舊按摩池的位置改成仙人掌小景，用小石子點綴。

有人問：「真的不後悔嗎？」我故作瀟灑地說：「我把游泳池還給了大地。」說得好像很有禪意。其實，我想說的是感謝。這座老泳池收藏了生日蛋糕、烤肉香味、孩子的尖叫，以及一家人數不清的笑聲。

前幾天，替我們維護泳池近四十年的工人路過，看了花園，笑著說：「你們早該做了。游泳池對有小孩的年輕家庭是好投資；對不常游泳的老人家，可就是個大累贅了。」我們相視而笑。連照顧它四十年的老朋友都批准它退休，我們也心安了。

從一池藍水，到一片綠意，四十多年的歡笑與回憶，已好好收藏。老泳池，謝謝你，你可以安心退休了。