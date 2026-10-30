AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧美國近30年的生活，從初來乍到的不便與孤獨，寫到在社區中得到各族裔居民、同事與司機的關懷，最終適應並安度晚年。

我來美國快三十年，最初幾年，一直覺得生活不方便：購物難，找個中國餐館難，看病、取藥也難，語言不通，不知如何乘交通車，見人便躲遠等。我住在馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）老年公寓，給人感覺遍地是車、是草、是樹，卻不見人，不敢走遠，沒有安全感，孤獨寂寞。總之，一句話：老想回中國。

後來綠卡 有了，我在社區圖書館找了份擺書的工作，周末又學基礎英語，乘交通車上下班，這樣慢慢接觸一些人，每個人都非常親切、熱情、客氣，見面相互問候。我英語差，不知怎麼回答，對方就換一種方式，一定讓我明白。

有一個女士，約三十歲，常一起坐五十四路車上班，她看我是名老者，英語不好，就挨著我坐，一句一句教我學問候語。另一個台灣女孩也常幫助我，教我早安、請、謝謝等英語，之後我不上班了，我們還互通電話。我常想，我們素不相識，對我如此照顧、關心，真有說不出的感激。

我上班常乘坐的幾路車，司機對我的好，至今記憶猶新。交通車有站才停，如果下雨天、下雪天、炎熱天，或看到我跑步趕車，司機就馬上靠邊停下來，讓我上車。我常對司機說你真好，我得好好謝謝你。

在社區圖書館上班十年間，還有許多點滴故事。從我家去乘交通車要走約一哩多路程，社區開車上班的人，見到我就讓我上車，送我到車站；我下班的路上，常有人開車送我回家。一次下瓢潑大雨，一名女士停車讓我上車，可是我怕濕漉漉的衣服弄濕車，擺手讓她走，她不但不走，還下車拉我上車，我真不好意思，不知道怎麼感謝才好。

在圖書館擺書的有越南、菲律賓、日本、美國和西班牙女孩，就我一個華裔老人，她們對我關心照顧無微不至。我推一車書，她們不管誰看見，就立即幫我；她們英語都比我好，說英語我回答不上來時，一遍一遍耐心教我，我一旦會說了，她們高興地跳起來擁抱我。我退休不幹時，她們開派對歡送我，每個人都送一件禮物，現在我還保存著。

我住老年公寓，所有的老人，不管哪個族裔的，對我都熱情、微笑。一次我買菜買得多了一點，一個老人拉一個小車，立刻把我的菜放到他的小車上，幫我拉到家，還說：「以後需要幫助的，一定告訴我。」每次碰到他，我都向他豎起大拇指，表示感謝。

生活中的點點滴滴，都是小事，但卻彰顯人間的真情、人間的溫暖、人間的愛。現在一切都適應了，感到美國人很親切、很熱情、很客氣、很關心人。我要在美國養老，安度晚年。