在蘇格蘭邂逅西藏寶剎

AI摘要 文章摘要整理： 作者一家自駕遊蘇格蘭時探訪西方首座藏傳佛教寺院Samye Ling，在山林寺院中欣賞建築與藝術之美，並於靜坐中體會自由與修行在內心。

我們一家四口自駕遊蘇格蘭，在隱匿於山林間的小村旅館落腳。小旅館的主人告訴我們，離小村約三十五公里處深藏一座西藏寺廟。我萬分好奇，當即決定前往探訪。

這座藏傳佛教寺院叫Samye Ling，是藏語的英文譯音，中文為桑耶寺，與西藏第一座佛、法、僧俱全的正規寺院同名。

公元七七九年落成的西藏桑耶寺有「西藏第一座寺廟」之稱，而這座一九六七年興建的蘇格蘭桑耶寺則是西方第一個藏傳佛教寺院。此寺建立後，不斷邀請世界知名佛學研究者和高僧前往講學。蘇格蘭桑耶寺名聲在外，引來眾多禪修和學法之人，成為歐洲最大和最重要的藏傳佛教中心。

我們的車子在人煙稀少的莽原上一路奔馳。忽然，一座覆缽式瓶形喇嘛塔躍然入目，我便知前方青蔥處定是桑耶寺了。

我們在寺外停了車，沿著小徑緩步進入桑耶寺。寺內遊人稀疏、靜謐空幽，僅聞五彩經幡迎風舞動之聲。我家兩個孩子見地曠人稀，玩心頓起，她們在花木間追逐嬉戲，笑聲劃破寺院的寂靜。

她們的爸爸見狀連忙制止，佛門清淨地，豈容如此喧譁？調皮的姊姊隨即作夜行客潛行狀，躡手躡腳移行數公尺，再回頭瞅瞅父親，抿嘴而笑。

駐足喇嘛塔前，我不禁發出一聲驚嘆。其豐滿渾厚的建築造型隱隱浮現出佛陀結跏趺坐之姿，潔白的塔座和塔身神聖明淨，金燦燦的塔剎和佛像更為耀目。在這幽幽蘇格蘭山谷中遇此浮屠，可謂緣分。

桑耶寺內雕像繁多，它們色彩斑斕、雕工細膩、造型生動，我們如同走進了一座藝術殿堂。宗教與藝術密不可分，甚至可以說宗教促成了藝術的誕生，從中國星羅棋布的廟宇到歐洲鱗次櫛比的教堂，無不是藝術的寶庫。

桑耶寺的大殿是一座典型的藏式建築物，建築具有鮮明的色彩搭配及重彩風格，並以傳統藏族圖案和飾物裝點；殿內雕梁畫棟，富麗堂皇。這裡供奉著一尊巨大的釋迦牟尼金像，以及上千尊大小金佛。大殿內還懸掛著巨幅唐卡，據說畫中大都是佛教史中的重要人物。這些畫作構圖嚴謹、筆工精細，畫面的層次分明、色彩濃豔，畫中人物形象鮮明、惟妙惟肖。

桑耶寺沿一溪澗而建，水聲潺潺，使寺院更具靈氣。我們沿著溪澗漫步至一片潔淨清幽的石灘，不知是否受了寺內藝術品的薰陶，小姊妹在石灘上堆砌石頭，設計自己獨有的藝術品。

兩個活潑好動的小傢伙少有這般安靜，心無旁騖堆砌著石頭，竟把爸媽撂在一旁。丈夫從背包中掏出一本書，坐在一旁讀起來。我環視四周，有一種難得的鬆弛感：沒有工作和家務纏身，沒有孩兒喧譁……。

在近水處覓得一塊平滑大石，我盤膝閉目，凝神靜聽山林之音。此時，流水撞石之聲如天籟迴響於空谷，聲聲入耳，我心頭忽掠過一絲振衣濯足歸隱之意。

此時，阿貢仁波切的一句話飄然而至：「自由無需向外求取，它來自你的內心。」是啊，修行何須擇地？青山綠水雖好，然而佛法在世間，不離世間覺。思至此，我心中豁然。