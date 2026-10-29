作者種的巧克力條紋番茄。（圖／作者半人番提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者從農夫市場愛上傳家寶番茄，後來在自家菜園親手種植並收成巧克力條紋番茄，體會到等待、觀察與品嘗帶來的甜美驚喜。

去年夏天，我們走進維吉尼亞州 的阿靈頓農夫市場（Arlington Farmers' Market），趕上一場每周六的美食盛會。

寬闊的停車場上，錯落著四十多個攤位，從農場自製的山羊奶酪、牧場散養的雞、鴨、鵝蛋，到辛辣爽口的泡菜、香氣撲鼻的餡餅，琳瑯滿目，令人目不暇接。

我們卻徑直走向番茄 攤，眼前彷彿打開了大自然的調色盤：正紅、金黃、嫩綠，還有帶著神祕條紋的傳家寶番茄（Heirloom Tomato）。它們大小不一，有的圓潤飽滿，有的微微扁平，色彩深沉，紋理奇特，宛如一件件來自大地的藝術品。我也跟著熟客們，像挑選寶石一樣，把那些沉甸甸的番茄裝進紙袋，帶回紐約家中。

一年以後，我也在自家的小菜園裡，第一次種下了傳家寶番茄。

入春，朋友聽說我留籽育苗，卻只成功培育出一株獨苗，便熱心地送來了兩個育苗盤，「大盤裡是小番茄，小盤裡的這四株也是傳家寶番茄。」有苗不愁長，我搬了兩個大花盆到後院朝西南的籬笆邊，把兩株番茄種進摻了堆肥和雞糞肥的盆栽土裡，剩下的番茄苗，則種在側院的一畦地中。那時的我還不知道，這幾株小苗日後會帶來多少驚喜。

逢春雨綿綿，番茄苗漸漸長高，羽狀綠葉蓬勃舒展。我插上竹竿，用細繩固定枝條，再剪去一些多餘的側枝，為它們撐起向上生長的舞台。

入夏，番茄藤愈長愈旺，濃密的綠葉間開出一串串黃色小花。花瓣凋謝後，花托下悄悄鼓起一粒粒青綠色的小果實。起初，它們小得像綠豆，漸漸長得像葡萄，再長到乒乓球般大小。每天澆水時，我總忍不住撥開葉子看看，哇！又多了幾個。

更有趣的是，這些果實漸漸顯出不同的模樣，有圓的、扁的，有的表皮光滑，有的長出深深的稜溝，原先一汪青綠的果實，悄然浮現出深淺不一的斑駁紋理。

終於，第一顆番茄成熟了，深紅褐色的果皮上，橄欖綠色條紋清晰可見。我連忙找出先前拍下的青果照片，把照片和成熟的果實放在一起，上網逐一比對，顏色、條紋、形狀，竟然都對上了。原來，我種的是巧克力條紋番茄（Chocolate Stripes）。

切開一嘗，甜味先湧上舌尖，隨後是柔和的酸味和濃郁的番茄香，果肉多汁而綿軟。先生也讚不絕口：「超市裡的番茄味道寡淡，根本不能與它相比。」

這一口，讓我終於明白，去年在農夫市場吸引我的那些傳家寶番茄，不只是有著斑斕的顏色，還有著如此獨特的口味。傳家寶番茄並不是一種具體的番茄，而是一類傳統番茄品種的統稱，巧克力條紋正是其中之一，難怪它們的顏色、形狀和風味，總是各不相同。

一年前，我還在農夫市場裡挑選農家人的番茄；一年後，我卻在自家的小菜園裡，收成了屬於自己的傳家寶。原來，種番茄的樂趣不只在收穫，更在等待中的點滴驚喜：一朵黃花、一粒青果、一道漸漸顯現的條紋，直到某一天，終於揭開答案，這份驚喜，格外甜美。