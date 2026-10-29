AI摘要 文章摘要整理： 作者在丈夫周年祭日後聆聽波伽利演唱會，借音樂抒解喪偶之痛，並回望昔日在台北國家音樂廳擔任義工、以歌聲寄託思念女兒的往事。

遠從南美回來的大女兒，來不及調整時差，就和我與小女兒搭機去北加州 與二女會合，趕往山上禮敬爸爸的周年祭日。

多年了，時間雖消逝，記憶猶新，於我而言，不只是失去一起回憶的對象，也像是失去回憶本身。為什麼數十年的共同生活，真實性比幾個小時前發生的事還不真實？他不過只是去了一個我們相信，但沒有去過的地方？

女兒看出我的鬱悶，安排了晚上八點去聽義大利 男高音安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）的演唱會，地點在一九九三年才啟用的SAP Center。此超現代感的建築可容納一萬八千五百人，亦兼用於體育競賽。下了車排隊入場，只見男士、女士都盛裝出席，好在女兒事先提醒我，沒丟東方人的臉。

管弦樂隊首先入場，接著是合唱團員。掌聲中請出了指揮，更大的掌聲才請出滿頭白髮的波伽利。他唱完兩首義大利歌，接著是兩位女高音的華麗花腔與流行音樂的獨唱與二重唱，乃至第二位男中音的溫柔嗓音，均為高水準的演唱。

而在聽眾高喊「安可」時，他唱的「告別時刻」（Time to Say Goodbye），如清泉流淌的旋律使我沉醉，忘記悲傷。

這讓我回憶起數十年前，先生上班，我因為思念赴美國求學的女兒，在無比寂寥思念中，排隊報名參加台北國家音樂廳義工的應徵考試，幸被錄取。

當時國家有錢，建了最成熟的國際藝術中心，亞洲指標性的當代劇場與音樂廳，請來了樂壇巔峰時刻的世界三大男高音：多明哥（Domingo）、帕華洛帝（Pavarotti）、卡列拉斯（Carreras），以及維也納兒童合唱團、聲樂家斯義桂、指揮省交響樂團的郭美貞。票價不菲，天天滿座，甚至星期六下午加演一場。

身為義工就是提早到休息室報到，換穿白衣黑裙，聽候分配工作。我們義工雖然不能坐在座位上聽，可是樓下大廳有懸掛的大電視，站在下面一樣能聽。

記得一次聽了帕華洛帝唱普契尼（Puccini）歌劇裡的「公主徹夜未眠」（Nessun dorma），我還感動得偷偷抹眼淚。有時候中場休息後，還會來個史詩級的三重唱，真叫好、真過癮，我陶醉於歌聲中，渾然忘了女兒在太平洋的另一邊。