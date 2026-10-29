AI摘要 文章摘要整理： 本文以鄰居婦女夕陽散步、共同栽種雞冠花為線索，藉花喻人，讚頌暮年仍能彼此扶持、持續綻放生命光彩。

人到暮年，生活似乎慢了下來，卻也因此有了更多閒情。看一朵花開，聊幾句閒話，便足以讓一個黃昏變得豐盈。

鄰居太太們組織了一支「金色年華」小隊，每逢夕陽西下，便相約出門散步。幾個女人走在一起，從天文地理、股市行情，到鄰里的家長里短，無所不談，一路嘰嘰喳喳，延續著一天的熱鬧。

那一年，當百花漸次凋零，芳鄰陶太太家的草地上，卻冒出了一簇簇鮮紅的花枝。初看時，細細的花穗宛如羽毛；沒過多久，便一枝枝蓬勃地竄起，漸漸蔓延成一片花海。那抹紅，在夕陽下格外醒目，令人忍不住停下腳步。

熱心的陶太太索性拿起鏟子，挖出一兩株分送給大家。看似簡單的分株，真正種起來卻各有各的難處：有些人家的土質太鬆，有些又太黏。陶太太鍥而不捨，一次次幫忙重新紮根、移植。沒多久，家家戶戶便都有了一株小小的花苗，在大家的關注與呵護下，慢慢長高、抽穗、開花。

望著滿街逐漸冒出的紅花，陶太太欣慰地說：「這些都是亞伯拉罕的子孫。」這句話實在貼切，逗得我們會心一笑。一株繁衍出許多株，一家傳到另一家，開枝散葉，子子孫孫，不知不覺間，竟成了這條街上的一大家族。

北加州 的黃昏，天色漸漸染上一層金黃，空氣也開始轉涼。酒紅色的葉片在夕陽下泛著柔光，深紅的花穗迎風搖曳，像一盞盞點燃的小燈，把整條街都點亮了。

有一天，巷尾的陳博士經過，看了一眼滿街的紅花，隨口說：「這是雞冠花吧。」我們幾個面面相覷，這才如夢初醒。原來，忙了這麼久，竟然從來沒有認真問過它的芳名。

雞冠花的花色鮮明瑰麗，花序有的如雞冠，有的似羽毛，姿態各異。花朵乾枯後，仍能長久保持原有的色彩與形態，看起來彷彿始終盛開，也難怪人們賦予它「永生」、「不凋」的花語。

它的紅，不是玫瑰的嬌豔，而像晚霞裡一簇安靜燃燒的火焰。它不爭春，也不與百花競豔，卻在秋意漸深、百花將歇之際，綻放嬌容，因此得到「老來紅」的別名，像是為人生暮年寫下的一句註腳──即使歲月漸晚，依然可以用最鮮麗的顏色，揮灑生命最後一段燦爛的時光。

我們這群「金色年華」的女人，恰似那一株株雞冠花。縱使青春遠去，依然攜手扶持，相約探訪，也藉著散步、聊天，重新燃起生命的柴火。只要夕陽還在，花仍盛開，便不願辜負這一段依然美好的時光。

許多年以後，我們依然會記得曾經一起走在街上，探望雞冠花；曾經為一株新抽的花穗歡喜，也曾站在夕陽下，為哪一家花開得最茂盛而笑鬧。

一株花，開成了一條街的風景；一群女人，走成了晚年的風景。夕陽西下，天邊染上一抹紅，那一抹紅，映照著我們的金色黃昏；而我們的日常，也因此變得更加鮮豔奪目。