AI摘要 文章摘要整理： 作者與夏威夷友人因藝術結緣，攜手將畫作與童詩結合成中英對照童書《大小》，展現不畏年老、持續創作的童心。

八月初，收到夏威夷 的好友文暉的Email，問我願不願意為他的畫寫童詩？他說計畫把他的畫配我的詩，做成一本童書。我一聽，馬上高興地答應了。

疫情 時，他和我這兩個陌生人，經過一名共同朋友介紹，成為Email筆友，交換各自的藝術創作，互相讚賞。一年後，我到夏威夷，和他見了面。

在他第一次的展覽會上，看到他用大大小小、各式各樣的紙盒紙板創造出的動物，活潑生動，充滿童趣，我深藏的童心為之激動不已。

尤其喜歡他利用木盒板子畫的大動物和小昆蟲，動物和昆蟲，風馬牛不相及，卻你看著我、我看著你，和平共處、相守相望。

同他一樣，我也愛畫，我還愛寫。我年輕時，曾經自寫自畫過多本童詩，在台灣發表。後來開始寫散文，常常被世界日報 錄用。從年輕寫到老，一轉眼，孫子和孫女都上了大學，而我，還在寫。

而年輕時候的他，是建築師出身，在紐約、新竹、夏威夷等地，設計過大小房子。現在的他，全心全意忙著藝術創作。他也做了祖父，有了自己的孫子、孫女，仍然不停地創作。

那是第一次見面，兩年後，他太太協助他，為他們夫婦的許多藝術創作共同設計了一間畫廊。我再次去夏威夷，走進他們的畫廊，哇！真是目不暇接，各種藝術創作琳瑯滿目，不知從何處看起。

他的紙板人物永遠詼諧幽默，似笑非笑地看著來訪的人；紙板做成的動物，平面的、立體的，更是憨憨有趣，或掛在天花板，或站在架上，或靠在牆壁旁。走著走著，我忽然看到那些我喜歡的動物和昆蟲的木板畫，也高掛在牆上，我站在畫下，看了許久。

他這祖父和我這祖母，兩人不服老，共商出書。面對他畫的動物和昆蟲，我又找到當年寫童詩的快樂心情，在我筆下，大動物與小昆蟲，調皮對話、幽默互動、輕鬆共存，詩句押韻，琅琅上口。

他暫時放下手邊喜愛的藝術創作，全神貫注設計這本小小的童書，他不因物小而有絲毫怠慢之心，全力以赴。

他為書取名「大小」（BigSmall），中英對照，並一字一字親自抄寫，只為了看上去樸拙親切。這本書終於印出來了，對象是孩子，但我相信童心猶存的大人，也會在畫中詩中找到樂趣。

活到老學到老，活到老不畏老，活到老仍然往前跑。人生無止境，行動可能慢下來，思想仍可天馬行空。