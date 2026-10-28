AI摘要 文章摘要整理： 女兒帶著母親參加馬里布海灘清理志工活動，兩人與眾人撿拾塑膠垃圾，體會環保行動的意義，也珍惜難得的親子相處時光。

九月的一天，女兒問我要不要去清理海灘，我說：「妳連家都不整理，怎麼想到要去清理海灘？」話雖這麼說，我對她的環保意識還是頗為欣賞的。

回想孩子們還小的時候，我們常常帶他們去國家公園，那裡有「小護林員」（Junior Ranger）的活動。孩子們領取一份手冊，完成上面的要求後，可以在護林員面前宣誓，並獲得一枚印有公園名稱的徽章。也許正是這樣的訓練，讓孩子從小就有了愛護環境的意識。

女兒參加工作以後，跟我先生同一個公司，每年公司都會安排清理海灘的義工服務。以往都是先生和女兒一起參加，大家都以為是爸爸帶著孩子來服務，沒想到這一次，變成了孩子帶著媽媽去服務。我告訴她，我當然會去，能夠與成年的孩子共度一段時光，我格外珍惜。

我們服務的地點在馬里布（Malibu），那裡有美麗的沙灘，許多穿著潛水衣的年輕人在衝浪，也有不少人坐在沙灘上享受陽光。我們來自同一家公司的員工及家屬一行約二、三十人，大家領取T恤、帽子和手套後，接受一些簡單的培訓，每組發了一個桶，活動就正式開始。

組織者告訴我們一行需要收集的是人工垃圾，比如塑膠、白色泡沫等；而像木頭等自然的物品，則繼續留在海灘上。

參加活動的義工們一起合影後，便分散展開工作。海灘挺乾淨，我們找到了一處被漂流木圍起來的地方，發現那裡堆積著許多一次性杯子碎成的白色泡沫、各種顏色的塑膠、瓶蓋、吸管等，還有兩支筆，便開始認真清理起來。這些塑膠被海鳥誤食後，難以消化，久而久之會導致無法進食而餓死；而那些細長的繩索會纏住海鳥，限制牠們的行動，甚至導致窒息。

我們一邊收集垃圾，一邊聊天，看到海鳥聚集在一起，彷彿在開會，也許正討論我們這些人在這裡做什麼。有一個遊客走過，看我們蹲在那裡專心致志，便好奇地打聽我們在找什麼，我說我們在撿垃圾，讓他頗感意外。兩個小時後，活動結束，我們把小半桶裡的垃圾統一倒進了一個黑色大垃圾袋裡。

每年九月的第三個周六是國際海岸清理日（International Coastal Cleanup Day），我們參加的這項活動由非營利「醫治海灣」（Heal the Bay）組織。

根據組織的郵件，今年共有五千八百多名志願者參加活動，在整個洛杉磯縣範圍內清理並處置了兩萬四千七百五十八磅的垃圾與可回收物。

活動結束後，我和女兒漫步在沙灘上，一側是波瀾壯闊的太平洋，另一側是寧靜的馬里布潟湖，湖水平靜，不少白色的海鳥棲息在湖面上。我問女兒：「這乾淨的沙灘，是否會讓鳥兒們過得更快樂呢？」