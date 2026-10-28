AI摘要 文章摘要整理： 一名剛生產的年輕母親因檢驗異常被診斷為急性白血病，歷經化療、思念新生兒與醫護陪伴後康復出院，之後多年以幸福家庭照與問候卡片回報。

那是上班以來極不尋常的一天，我突然接到從健保 產房緊急轉來的一名年輕白人初產婦。她於兩天前順利生產，當日預定出院，但是在例行出院抽血檢驗的結果中，竟發現血紅蛋白和血小板數減少，不成熟的白細胞劇增。這些異常的數據讓醫師警覺，高度懷疑是急性白血病，所以緊急轉到我們血液腫瘤 科病房。

她原本應沉浸在初為人母的喜悅中，卻猝然面臨一場始料未及的考驗，當她問起化療可能帶來哪些副作用時，一邊聽著，一邊忍不住潸然淚下。看著她，我心中一陣不捨。

接受化療後，她不能餵母乳，乳汁無法排出，胸部脹痛得讓她極度難受。為了減輕她的痛苦，我反覆替她更換冰敷袋。那段日子，我也擔心她會陷入產後憂鬱，因此只要一有空，便陪著她說說話、打打氣，鼓勵她勇敢面對未來的日子。

有一天，我得知她的先生終於取得主治醫師的許可，要把她日夜思念的初生兒帶到床前。只因化療後排出的體液仍可能殘留藥物，她不能碰觸，更不能抱自己的孩子，我立刻請跑差到育嬰室借來一張嬰兒床。

寶寶終於來了，當她看見嬰兒床裡的寶寶，眼睛瞬間亮了起來。我再三叮嚀她不要靠得太近，她便克制著伸手抱他的衝動，只凝望著襁褓中的兒子，目光一刻也沒有離開。她彷彿早已用眼睛，將孩子緊緊抱進了懷裡。

化療期間，我看著她的髮絲逐日脫落，不忍等到頭髮全掉後，才讓她獨自面對鏡中陌生的自己。於是，我提早拿了幾頂毛線帽讓她挑選，「這頂也很好看，妳看看喜歡哪一頂？」她抬眼看著我。那一刻，我感受到，她知道有人真心看見她的難過，也願意陪她一起走過。

為了治療她的白血病，我和中班、晚班的同事依照醫囑彼此接力，守護每一個治療環節。化療藥物一袋袋流入她的體內，伴隨著緩解不適的針劑與藥物。對我們醫護人員而言，那是每日熟悉的醫療程序；但對她而言，每一滴藥液，都是對抗疾病、走向回家路的力量。

幾個月的療程、追蹤檢驗，看著數字一點一點好轉，也終於迎來曙光。療程完成那天，她帶著大家的祝福出院。

一年半後，她忽然出現在護理站，讓我有些吃驚，得知她並非因癌症復發而住院，我才放下心來。原來，她只是帶著那個已經會滿地跑的兒子，特地回來看看大家。她笑盈盈地特別走到我面前，說出一直放在心裡的感謝。

此後幾年，每逢聖誕節，護理人員休息室的公告欄上，總會看到她寄來的一家人合影卡片和祝賀。知道當年陪她進病房的華裔先生，也從醫學院四年級學生（M4）成為醫師。照片中的她滿臉幸福，誰能相信，眼前這個笑容燦爛的母親，曾經是與血癌搏鬥、走過生死關卡的重症病人？

即使後來她搬到東岸的費城（Philadelphia），這條跨越病房、歲月與距離的無形連線，仍在歲末捎來她一家人的問候，並讓我們知道他們平安幸福。看著卡片，我想起自己當年也是守護她走過康復、迎回健康人生的護理師之一，那份欣慰，也彷彿與她一同分享。

後來收到的卡片，又帶來另一份驚喜，她剛添了一個兒子。然而，就在那年之後，卡片卻戛然而止。這份中斷的問候，成了我多年未曾放下的牽掛，至今偶然想起她，心裡總想問的問題是：「她後來，好嗎？」