AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶父親罹病、臨終與安息的過程，從不捨到感恩，逐漸明白放手並非冷漠，而是讓所愛的人脫離痛苦的另一種愛。

父親過世前十幾天，李牧師和師母來到我位於加州 西米谷（Simi Valley）的家探望父親。趁著師母陪父母說話，李牧師單獨把我帶到一旁，聊起他母親去世的往事。當時他曾勸自己的父親：「您這樣不肯放手不行，讓母親不能安然離世，只是延長她的受苦。」這番話的言外之意再清楚不過，牧師是在提醒我——不肯放手的人，是我嗎？

十個月前，當醫師告訴我，父親大約只剩六個月壽命時，我和妹妹泣不成聲：「我無法想像一個沒有父親的世界。」

記得第一次在公路上開車，坐在副駕駛座的父親對我說：「不要怕，有爸爸在。」還有一次，我和父親賭氣，哭著跑出家門，父親追出來安撫我：「爸爸是不是讓你過得傷心痛苦了？」那時我流著淚回答：「我寧願痛苦，也不願意失去你。」這樣的我，怎麼捨得放手？

父親最後的十個月是在我家度過的。那時我心裡還存著僥倖，妄想著靠治療或偏方能贏下這場仗，畢竟二十年前，父親不也奇蹟似地戰勝了大腸癌嗎？

然而六個月後，父親病情急轉直下，幾乎無法進食。體力耗盡的他，光是想從椅子上站起來，用盡全力也要花上半個小時。我們焦急地想伸手扶他，卻總無法順著他的心意配合，反而弄得他更加痛苦。後來他大多只願靠自己的意志力支撐，可那日漸流失的體力，早已不再聽從使喚。

有一天，看他痛得眉頭深鎖，我試著安慰他，他卻轉過頭反問我：「妳能替我痛嗎？」我傻傻地回答：「我能。」父親苦笑了一下，說：「傻孩子，誰也不能替誰擔當疼痛。各人的十字架，只能自己背負。」

每周換藥的護士見父親如此受折磨，建議我們申請安寧療護（Hospice）。然而，就在進入安寧療護的第二天清晨，樓下傳來母親急促的搖鈴聲。我慌忙衝下樓，母親緊握著父親冰冷的手，哭喊著：「你醒醒啊！」等護士趕來診察，隨即宣告父親的心跳已經停止。

我們所有的努力、所有的不捨，終究沒能留住他。

那一天是怎麼熬過來的，我幾乎記不清了，也記不清接走父親遺體與親友散去的時間，只留下滿屋子的愛與傷感。但在眼淚之中，心中漸漸升起一份感恩——感恩父親終於不再受苦，死亡將他從破敗的肉身中釋放，疾病與痛苦再也無法綑綁他。他歇下了世上所有的勞苦，進入了永恆的安息。

幾天後，教會的張伯母告訴我們，她夢見父親來向她告別。夢裡的父親說：「我不忍心看著家人為了我這麼累、這麼辛苦。」我這才恍然大悟，父親當初與病魔頑強對抗，是因為捨不得離開我們；而他最終選擇放手離去，同樣是因為捨不得我們再為他受苦。