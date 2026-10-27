AI摘要 文章摘要整理： 作者以安大略湖南北的戲稱，回顧兒子多年與鹿、黑熊同住的經歷，並因擔心熊害與幼兒安全，終於勸他搬到更文明的城市。

兒子從「湖南」的趕鹿人家變成「湖北」的有熊之家，我暗暗替他捏了好多年冷汗。現在他總算再一次搬家，搬到遠離野鹿、黑熊趴趴走的一座「文明」城市，過起正常人的生活了。

我說的湖南和湖北，指的是以加拿大 安大略湖（Lake Ontario）為軸心的趣味說法，他在安大略湖的南邊尼加拉地區（Niagara Region）一住五年，而後搬到湖之北位於二十八號公路（Highway 28）上的伍德維尤（Woodview）一帶又住了五年。

前一個家有五甲以上的樹林，因此野生動物非常多，最有趣也最常來的是鹿，牠們總是三五成群，從早到晚好奇地來住家周邊探頭探腦，尋找我們又種了什麼新款青菜，以及一些牠們愛吃的果樹嫩芽是否又長出來了？

結束這個森林中美麗小木屋五年居住之緣後，兒子尋尋覓覓，找到鄰近安大略中北部名勝莫斯科卡（Muskoka）、阿岡昆（Algonquin）的伍德維尤城郊一座有森林、湖泊的秀緻小屋。前屋主在這小屋裡開餐廳，兒子廚藝高明，接棒繼續做，生意做得十分興隆，天天排滿了預約客。

只是才住幾天，他發現了不尋常的詭異現象，後院高大的子母垃圾箱裡，前一天投入的一包包垃圾，常在一夜過後被攪翻、扯破了，裡頭的廚餘和垃圾散碎滿箱。後來他乾脆安裝監視器監看，這一監看，不得了啦！

第一、二天錄到有狸貓狀小動物攀上子母車的車緣上方行走，走得如履平地般安穩，第一晚只來一隻，第二晚是大的帶著小的一次來了四、五隻。第三天錄到的竟是一頭體形壯碩極了的黑熊，爬進爬出，動作俐落得很。

往後幾天繼續再看，黑熊一如小狸貓竟也帶著幼獸前來，甚至有一次出現兩大三小的家族旅行野餐，把垃圾箱當牠們全家的野餐樂園了。

兒子這才想到前屋主曾不只一次諄諄相告：晚上不要外出，因為有熊出沒。他聽了並不以為意，現在才知道原來熊不但來了，而且就在他的屋簷下活動。

前屋主倒是一派輕鬆，笑呵呵地說：彼此尊重，倒也不必擔心，他們在此生活不止十年。這話教兒子安心不已，好吧，除了備妥熊鈴、獵槍防身，盡量和平相處就是了。五年下來，倒也平安無事。

有一次，我前往探視兒子、媳婦和牙牙學語的孫女，前園後院逛遍，走在一棟由他親手整修得十分典雅的獨立小屋前，問他：熊到底都在哪些地方活動呢？他指著我的腳：瞧，那不是牠的腳印嗎？牠們昨天下午才在這裡散步。

他補充說明：在這裡出現的都是個性溫馴的黑熊，要我不要太擔心了。但我才剛寫完一本以日本熊害事件為主題的少年小說，光是二○二五年一年，日本就有十三人死於熊害之下，黑熊、棕熊都有攻擊人的紀錄，我怎敢輕信黑熊不攻擊人的傳說呢？我還是勸他快快搬家，畢竟如今有了天真可愛卻缺少警覺性的小孩，一點也大意不得。

最後他總算聽我之勸，從「湖北」再一次遠遷，這一回遷到了「湖西」，一個文化氣氛濃濃、街道也十分熱鬧的城市。最重要的是他賣房子時，和新的買家討論，並不是用嘻嘻哈哈的口吻談熊，而是萬分嚴肅勸對方務必三思才下決定。他說，他必須對買家說清楚、講明白，才能讓自己心安。