AI摘要 文章摘要整理： 本文透過一家人為老鋼琴找調音師的經歷，對比不同調音師的專業、態度與收費，並在幽默敘述中帶出尋覓可信技術人才的不易。

我們家住新澤西州 的櫻樹丘市（Cherry Hill），家中有一台Yamaha立式的老鋼琴。那還是五十多年前我們省吃儉用購置的，那時兩個女兒想學彈琴，工欲善其事，必先利其器，自家沒琴又如何學琴呢？於是我們攢足了錢，添置了它。

大女兒學一陣子便放棄了，她坐不住，也不太感興趣；小女兒兢兢業業學了許多年，成績斐然，曾參加好幾次演奏會。以後，她們離家去上大學、就業、結婚、成家……這台鋼琴成了家中裝飾品，只剩下我偶爾坐下來玩玩，彈彈簡單的樂曲和教會的聖歌而已，附庸風雅之外，也樂在其中。

鋼琴放久了會走音，我乃五音不全，聽不出什麼異樣。小女兒回家做客，總會坐下來彈彈琴、唱唱歌自娛，好幾回會提醒老媽，鋼琴走音了，該找人來調調音，我就不得不打電話找調音師傅。

有一回來了一名年輕女士，她家學淵源，世代都是調音師，一進門便詢問我多久未調音了？我回答說大概有一、兩年的時間了，她直搖頭，接著開始動手調音。

她帶來了一些工具，一個一個琴鍵認真敲打試聽，然後拿出工具摸索調控。四十五分鐘後，她收起了工具，嚴厲地譴責我，說我們沒有好好照顧這台鋼琴，是糟蹋天物，是不負責任……云云，說得我啞口無言，趕緊支付了工錢，打發她走。

第二回，看當地報紙的廣告，找來另一名年輕人，自稱是業餘音樂人，深懂各種樂器，鋼琴調音是拿手，索費較便宜。他披頭散髮，身著隨便，一件花恤衫、一條破牛仔褲，但是笑顏迎人，又能言善道，老伴和他一下子熟稔起來。

他打開琴蓋，就自顧自地彈了起來，一會兒古典音樂，一會兒搖滾樂曲，好像要展示他的鋼琴才藝，心中不由狐疑他是來調音的嗎？搞了大半天，他才開始正式敲打琴鍵，試聽音響，發現有兩個琴鍵卡住了，他修了許久，看來不像是專業調琴師，我心中不楚琢磨著，這小子會不會是冒牌貨？

自此以後，我們決定聘用專業調琴師傑夫先生。

他年歲較長，經驗豐富，為人處事彬彬有禮，收費也合理，不多話卻認真地調音。

只可惜傑夫先生要退休了，他說做這行業五十載，該休息了，趁有生之年做做自己喜歡的事，輕鬆一下，準備和太太出外遊山玩水。他的決定無可厚非，只是我們又得為找調琴師發愁了。