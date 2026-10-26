AI摘要 文章摘要整理： 作者在9/11二十五周年之際造訪紀念館，從悲傷回憶走向倖存者樹的堅韌形象，體會記住歷史、珍惜和平並繼續生活。

二十五年前的九月十一日那一天早晨，我在俄亥俄州 的公司裡像往常一樣上班。當我們聽到第一架飛機撞上世貿北塔的時候，大家都以為是一起事故。可待第二架飛機撞上世貿南塔後，我隔壁的Bob，一名退伍軍人，立時就肯定地告訴大家：這是恐怖襲擊。那天，我們都焦急地在電視機前觀看新聞，那怵目驚心的濃煙和雙塔倒塌的畫面，讓人永遠難忘。

自那以後，一談到九一一 ，我心中總是充滿悲痛。九一一國家紀念館與博物館自二○一四年開放後，我還沒有去過，因為我害怕，就像一塊傷疤和它背後的痛苦記憶，實在不忍心去揭開。

然而，在九一一二十五周年紀念日的前一天傍晚，我女兒送給我一段影片，影片上由燈光組成的雙塔輪廓，讓我有了去看看紀念館與博物館的衝動。我對自己說：「九一一已經二十五周年，是應該去看一看它了。」

紀念日後是一個晴朗的周六，我一大早就乘火車，轉地鐵 來到了九一一國家紀念館與博物館，先參觀地面上的紀念廣場。首先映入眼簾的是兩個巨大方形黑色水池，它們分別位於原世貿中心雙子塔的位置。水池周圍的欄板上，刻有所有遇難者的名字，並擺放著他們的家人、朋友、同事送的鮮花、懷念照片等。

我來到一個水池邊上，靜靜地注視著，只見水池內的水，從四周的邊緣不斷流向中央的深坑，據說它象徵著失去，以及無法填補的空缺。我想像著原來兩座雙子塔的雄偉身姿，就在這水池的位置，想像著塔樓內工作的人們忙碌的身影，而這一切，都因為九一一那天的恐怖襲擊而永遠消失。想到這裡心中悲憤難抑，淚水不禁奪眶而出。

就在我沉浸於悲傷中時，一個參觀者的一聲「看那邊，倖存者樹（Survivor Tree）」把我的思緒帶回了眼前。

那是一棵豆梨（Callery pear）樹，它的樹幹和枝條既有扭曲、粗糙的疤痕，又有在它們上面長出的光滑、年輕的新枝。我從樹旁牌子上的介紹讀到，這棵樹曾在雙塔廢墟中嚴重受損，被救活後，重新種回了紀念廣場。看著這棵樹，我的眼中又一次盈滿淚水──好堅韌的一棵樹啊，它經歷過災難，受過傷，又重新生長起來了。

參觀完九一一國家紀念館與博物館後，紀念廣場上的那棵倖存者樹，仍在我腦海中揮之不去。它在傷痕上重新生長的模樣，讓我明白，我也能讓心中原有的悲傷化作堅韌和重生。我要和女兒分享這次參觀九一一國家紀念館與博物館的感悟：記住曾經發生過的，珍惜和平，繼續生活。

當我進一步了解到，那棵倖存者樹在春天會開出白色的小花，秋天會變成紅、棕、綠相間的顏色後，更決定，往後我還會在春天和秋天來看它。