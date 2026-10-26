AI摘要 文章摘要整理： 15歲孫女珠珠因崇拜空軍太外公而學飛行，並參加洛杉磯郡免費青少年體驗活動，搭乘小飛機平安返航，讓家人既欣慰又擔憂。

我的兩個孫女都長大了，大孫女珠珠十五歲，念九年級。大兒子幾年前把家搬到洛杉磯 東邊的格蘭杜拉市（Glendora），珠珠念的是公立格蘭杜拉高中（Glendora High School）。

最近我去兒子家和他們度周末，他們禮拜六早上有個活動，我也跟著去湊熱鬧，原來是珠珠要去搭小飛機。

珠珠今年在學校上了一學期的飛行操作課程，在教室裡學習模擬飛機操作系統。珠珠從小就聽說她的太外公是中華民國 空軍英勇的飛將軍，她非常崇拜太外公，因此很想學飛行，正好學校開了九年級的模擬飛行課，就去報名了。

珠珠說，她學到開飛機要注意的事情很多，例如，起飛降落要配合跑道的長度和風速、風向及飛機的速度、重量等等。她說她在模擬飛行課裡，就有好幾次起飛時，還來不及飛上去就掉到跑道盡頭的海裡，雖然是模擬，已經讓她非常難過。

放暑假前，她的飛行課老師告訴大家，洛杉磯郡的懷特曼機場（Whiteman Airport）有一項免費的青少年飛行體驗活動，為的是要鼓勵年輕人將來從事民用航空工作，只要是洛杉磯郡的青少年都可以上網報名參加，不過名額有限。

禮拜六，我們一家起個大早，八點半就到了車程約一小時，位於帕科伊馬市（Pacoima）的懷特曼機場。經過指導員的介紹後，五名老飛行駕駛員開著四人座的輕型單引擎塞斯納型（Cessna）小飛機，帶青少年飛上天空轉一圈再飛回來。按照報到的先後，每三個人分成一組，珠珠猜拳贏了，坐上了副駕駛的座位，兒子非常興奮地跑到飛機旁邊替珠珠拍了一張照片。

我則捏了一把冷汗，提心吊膽地看珠珠的那架小飛機排隊依次起飛，轉眼間就飛到遠方去了。我轉頭看兒子，他也是神情緊張地瞪著天空，我們互相安慰，放心，沒事的。因為我的父親很年輕的時候，就因出任務飛機失事而為國捐軀，所以我對飛機有很大恐懼感。

幸好過了近十分鐘，珠珠那架黃色的小飛機平安地降落在跑道上。看到珠珠快樂地解開安全帶，走下飛機，我們都放下了心頭上那塊沉重的大石頭。

珠珠告訴我們，她坐在副駕駛座上，也戴上了耳機，可以聽到駕駛員和塔台的對話。她還負責副駕駛的控制桿，當他們飛到天上時，她可以在駕駛員的幫助下操控。她非常緊張，但是雙手卻握得很穩，因此飛得很好，很平穩，駕駛員一直稱讚她。珠珠說這是個難忘的經驗，只可惜他們飛的時間太短了。

珠珠還說，她長大以後要正式學習飛行，我聽了不知道怎麼說才好，以我保守的心態，小飛機試搭可以，還是少飛為妙。但是孫女不是我管得著的事，而是大兒子的事，我只能替她禱告，請老天爺保佑她，讓她找到別的興趣吧。