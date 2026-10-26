AI摘要 文章摘要整理： 文章描寫西雅圖灰濛天空與綿綿細雨的外在印象，並指出其真正魅力在於遍城綠意與居民從容的生活哲學。

剛到西雅圖 的人，多半會被這裡的天空弄得有些不知所措。從深秋一直到第二年開春，太陽難得露幾回臉，低低的雲層壓在城市上頭，灰濛濛的一片，像是把整座城罩進了一口大鍋裡。雨不大，細得像霧，飄在臉上涼絲絲的，不打傘也沒多大關係，可走久了衣服還是會潮的。外來客常問：這兒是不是一年到頭都在下雨？

其實西雅圖的年降水量算下來，還比不上紐約和波士頓 等許多東部城市，在全美五十個最大城市中只排在第三十二位，它只是下得巧，下得磨人。這裡極少有瓢潑大雨，雷暴少見，基本上不下雪，降水幾乎全是那種慢悠悠、不成氣候的細雨，下一整天，落到地上的可能還不到半英寸。就是這種濕乎乎、灰撲撲的日子，讓人誤以為這裡天天下雨。

可要是眼裡只盯著這點灰，那就把西雅圖看淺了。西雅圖，真正的顏色是綠色，這綠色不是點綴，是鋪天蓋地的底色。

「翡翠城」這名字，來得不算早。一九八二年，西雅圖旅遊局辦了個比賽，想給城市找個好暱稱，最後中選的名稱是翡翠城。西雅圖被普吉特海灣（Puget Sound）和華盛頓湖（Lake Washington）夾在中間，公園和綠地點綴其間，從空中往下看，整座城就像一塊嵌在山水之間的翡翠。溫帶海洋性氣候讓冬天不怎麼冷，夏天也不烤人，植物在這裡簡直如魚得水。

東海岸還凍得硬邦邦的時候，西雅圖的春天已經悄悄來了。花旗松一棵棵往天上竄，杜鵑和山茶開得滿街滿巷都是，隨便拐進哪條小路，迎面撲來的都是層層疊疊的綠。深的是老葉的墨綠，沉甸甸地墜在枝頭；淺的是新芽的嫩綠，帶著點鵝黃的透亮。家家戶戶的院子裡大都種著各種植物，好像不擺弄點花花草草，就對不起這片被雨水滋潤了的土地。

那層灰也就有了別的意思，它不再是壓在心口的悶，倒像是給滿城的綠打了一層柔光。有灰襯著，葉子才顯得那麼亮、那麼有生氣。

這種細雨也塑造了當地人隨遇而安的性格，不咋呼，不著急，陰雨天該怎麼過還怎麼過。西雅圖人下雨是不撐傘的，在這座城市裡，打開一把傘反而成了遊客的標識。西雅圖街頭常見的是穿著帶帽防水風衣的人，帽沿一拉，該逛街逛街，該遛狗遛狗。他們等得起。

西雅圖有句老話：如果你不喜歡現在的天氣，請耐心等五分鐘。這話不誇張，這裡的天空一天能換好幾副面孔。早上還灰得像要滴出水來，中午雲縫裡就漏下一片金光，下午一陣細雨飄過，傍晚又忽然放晴，雷尼爾山（Mount Rainier）遠遠地立在那裡，清清楚楚。

西雅圖自然還有品種繁多、色彩斑斕的花，就像市中心亞馬遜公司三個大大的玻璃球體展示的那樣。但西雅圖的顏色，說到底，是灰與綠。灰的是天，是人們無法把握的那部分命運；綠的是地，是生命在等待中依舊向上的努力。灰使綠不輕浮，綠使灰不絕望。二者彼此滲透，像雨落進土裡，像陰影托住光。

於是，這座城的生存法則便有了點哲理的意味──與灰共處，向綠而生。西雅圖人早就不跟天上的灰較勁了，他們低頭過日子，院子裡種花，路邊栽樹，把能綠的地方都綠上。綠就這麼跟灰摽著勁兒長，長出了一座翡翠城。