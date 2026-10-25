漢庭頓園林
作者遊覽洛杉磯漢庭頓園區，讚賞流芳園等中外園林景致，也從博物館與歷史中感受漢庭頓先生捐獻土地、造福公眾的胸襟與遠見。
AI摘要
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作者遊覽洛杉磯漢庭頓園區，讚賞流芳園等中外園林景致，也從博物館與歷史中感受漢庭頓先生捐獻土地、造福公眾的胸襟與遠見。
今年的美國勞動節，我們去參觀了位於洛杉磯聖瑪利諾（San Marino）的漢庭頓圖書館（The Huntington）。園區占地六百英畝，規模宏大，園內匯集了美國式、中國式、日本式、南美式等不同風格的園林景觀。身為華人的我們，自然先去觀賞中國園林。
中國園林名為流芳園，園內一泓大湖。近看湖面，陽光灑落水上，碧波蕩漾，泛起片片銀光；湖中睡蓮靜靜綻放，幾朵紅花點綴其間，格外惹人憐愛。
我們沿著湖邊小徑漫步，流連之間，不知不覺便走進了「三友閣」。
三友閣這個名字起得極雅，讓人自然聯想到松、竹、梅「歲寒三友」的清雅風骨。湖光映眼，碧波隨風輕漾，洛杉磯少雨，能夠擁有這樣一泓清澈寧靜的湖水，更顯得彌足珍貴。
沿著山谷盆地的湖泊邊繼續向上行，眼前忽然呈現出一派美麗多姿的盆景世界。正如旁邊「萬景樓」的名字一般，千姿百態的盆栽植物各展風姿，疏密有致，賞心悅目，萬千風情惹人憐愛。
再往山坡上行，眼前又是另一番景象。滿山綠樹成蔭，層層疊疊，宛如一片翻湧的綠色海洋。空氣清新得彷彿帶著絲絲甜味，讓人深深吸上一口，便覺得神清氣爽。
從流芳園出來，我們來到園區通道乘坐遊覽車，一面歇歇腳，一面欣賞沿途風景。日式庭院精巧雅致；美式園林自然原始，悠然自在；沙漠景觀則顯得豪邁而壯闊……。
不同地域、不同風格的園林，在這裡各自綻放著獨特的魅力，猶如一場濃縮的世界園林之旅。
下車後，我們又參觀了博物館，館內陳列著漢庭頓先生家族使用過的家具，以及許多珍貴藏畫。從這些收藏和生活遺物中，可以窺見漢庭頓先生一家寧靜、和諧而富有情趣的生活，也讓人感受到這位園林締造者質樸而又博大的胸懷。
據記載，漢庭頓先生於一九○三年以二十五萬美元購得這片土地進行修建，一九一九年轉化為公共文化機構；到了一九二八年，這座匯集植物園、圖書館和博物館於一體的園區向公眾開放，讓這片土地和其中的美景寶藏不再只屬於一個家庭，而成為世世代代的人們都可以共享的文化與自然瑰寶。
這樣的捐獻，不計個人得失，慷慨而無私，既造福當代，也惠及後人。也正是這份大手筆，讓漢庭頓這個名字留在了無數遊覽者的記憶裡，人們為他的胸襟和遠見豎起大拇指。
作者是在今年的美國勞動節前往洛杉磯聖瑪利諾的漢庭頓圖書館園區參觀。園區規模宏大，融合多種風格的園林、圖書館與博物館。 流芳園以大湖、睡蓮、三友閣與盆景世界最為吸睛，並有層層山林與清新空氣。整體景致講究含蓄雅致，充分展現中國園林的詩意與層次。 漢庭頓先生將原本的私人莊園逐步轉為公共文化機構，並讓園區於1928年向公眾開放。這種不計得失的捐獻，讓美景與收藏成為世代共享的文化資產。
精華 FAQ
作者是在今年的美國勞動節前往洛杉磯聖瑪利諾的漢庭頓圖書館園區參觀。園區規模宏大，融合多種風格的園林、圖書館與博物館。
流芳園以大湖、睡蓮、三友閣與盆景世界最為吸睛，並有層層山林與清新空氣。整體景致講究含蓄雅致，充分展現中國園林的詩意與層次。
漢庭頓先生將原本的私人莊園逐步轉為公共文化機構，並讓園區於1928年向公眾開放。這種不計得失的捐獻，讓美景與收藏成為世代共享的文化資產。
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