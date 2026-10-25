AI摘要 文章摘要整理： 作者遊覽洛杉磯漢庭頓園區，讚賞流芳園等中外園林景致，也從博物館與歷史中感受漢庭頓先生捐獻土地、造福公眾的胸襟與遠見。

今年的美國勞動節 ，我們去參觀了位於洛杉磯聖瑪利諾 （San Marino）的漢庭頓圖書館（The Huntington）。園區占地六百英畝，規模宏大，園內匯集了美國式、中國式、日本式、南美式等不同風格的園林景觀。身為華人的我們，自然先去觀賞中國園林。

中國園林名為流芳園，園內一泓大湖。近看湖面，陽光灑落水上，碧波蕩漾，泛起片片銀光；湖中睡蓮靜靜綻放，幾朵紅花點綴其間，格外惹人憐愛。

我們沿著湖邊小徑漫步，流連之間，不知不覺便走進了「三友閣」。

三友閣這個名字起得極雅，讓人自然聯想到松、竹、梅「歲寒三友」的清雅風骨。湖光映眼，碧波隨風輕漾，洛杉磯少雨，能夠擁有這樣一泓清澈寧靜的湖水，更顯得彌足珍貴。

沿著山谷盆地的湖泊邊繼續向上行，眼前忽然呈現出一派美麗多姿的盆景世界。正如旁邊「萬景樓」的名字一般，千姿百態的盆栽植物各展風姿，疏密有致，賞心悅目，萬千風情惹人憐愛。

再往山坡上行，眼前又是另一番景象。滿山綠樹成蔭，層層疊疊，宛如一片翻湧的綠色海洋。空氣清新得彷彿帶著絲絲甜味，讓人深深吸上一口，便覺得神清氣爽。

從流芳園出來，我們來到園區通道乘坐遊覽車，一面歇歇腳，一面欣賞沿途風景。日式庭院精巧雅致；美式園林自然原始，悠然自在；沙漠景觀則顯得豪邁而壯闊……。

不同地域、不同風格的園林，在這裡各自綻放著獨特的魅力，猶如一場濃縮的世界園林之旅。

下車後，我們又參觀了博物館，館內陳列著漢庭頓先生家族使用過的家具，以及許多珍貴藏畫。從這些收藏和生活遺物中，可以窺見漢庭頓先生一家寧靜、和諧而富有情趣的生活，也讓人感受到這位園林締造者質樸而又博大的胸懷。

據記載，漢庭頓先生於一九○三年以二十五萬美元購得這片土地進行修建，一九一九年轉化為公共文化機構；到了一九二八年，這座匯集植物園、圖書館和博物館於一體的園區向公眾開放，讓這片土地和其中的美景寶藏不再只屬於一個家庭，而成為世世代代的人們都可以共享的文化與自然瑰寶。

這樣的捐獻，不計個人得失，慷慨而無私，既造福當代，也惠及後人。也正是這份大手筆，讓漢庭頓這個名字留在了無數遊覽者的記憶裡，人們為他的胸襟和遠見豎起大拇指。