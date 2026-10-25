AI摘要 文章摘要整理： 外公帶著五歲外孫女第一次到史泰登島海邊，孩子先害怕海浪，後在陪伴下慢慢靠近海水、撿拾貝殼，留下難忘的成長回憶。

那天，我帶著五歲的外孫女來到紐約史泰登島 （Staten Island）海邊。這是她記憶裡第一次見到真正的大海，汽車剛停下，她便拉著我的手朝海邊跑去。穿過一片起伏的小沙丘，眼前忽然開闊起來，長長的海岸線伸向遠方，幾乎望不到盡頭遠處的天空和大海連在一起，一片藍色，安靜而遼闊。

當快要走到海水邊時，她卻一下停住了腳步，望著眼前的大海，睜大眼睛，半天沒有說話。過了一會兒，忽然高興地喊：「外公，好大的水，好大的水。」一個浪頭翻滾著湧向岸邊，她又馬上躲到我的身後，緊緊抓住我的衣服。「外公，它會不會沖過來？」我笑著說：「不會，它到了岸邊就慢下來了。」她還是不放心，只敢遠遠地看著海浪。

我牽著她慢慢走到濕潤的沙灘，她卻說什麼也不肯再往前走。「我怕。」說著，伸出兩隻小手要我抱。我把她抱起來，她立刻摟住我的脖子，小腦袋貼在我的肩上。我沒有催她，只是抱著她站在那裡，讓她慢慢看。過了一會兒，我指著沙灘說：「妳知道嗎？海邊有很多漂亮的小貝殼，有白色的、粉紅色的，還有黃色的。我們一起找找？」她沒有回答，只是順著我的手指看去。

我抱著她又往前走了一點，然後把她輕輕放在靠近海水的沙灘上。小腳尖剛碰到海水，她立刻縮了回來：「好涼啊！」喊完，自己卻忍不住笑了。一個小浪頭慢慢湧過來，輕輕漫過她的腳背，又退了回去。她低頭看看自己的腳，又看看遠去的浪花，好像發現這片大海並沒有想像中那麼可怕。

我們就這樣一會兒進，一會兒退。開始的時候，她還緊緊拉著我的手。慢慢地，她的手鬆開了，甚至開始主動等著下一朵浪花。海水碰到腳背，她先驚叫一聲，隨後又笑起來。沒過多久，她終於放開我的手，在沙灘上跑了起來。

忽然，她蹲下來，小心翼翼地撿起一枚粉紅色的小貝殼。「外公，你看。」她像發現了寶貝一樣，拿在手裡反覆看，然後又低頭尋找。很快，她又找到了一枚白色的、一枚淺黃色的，每找到一枚，都要跑過來讓我看看，再小心地放進自己的小袋子裡。

海浪依舊一層層湧來，她有時站在浪花邊，看著海水靠近；有時又轉身跑開，笑聲隨著海風飄出去很遠。一個稍大的浪頭沖過來，她差點坐進水裡，愣了一下，隨即哈哈大笑起來，爬起來繼續追著浪花跑。我看著她小小的身影，忽然覺得，她已經在不知不覺中向前走了一步。

臨走的時候，她把腳洗乾淨，拿起一枚潔白的小貝殼，緊緊握在手裡。我問她：「為什麼喜歡這個？」她想了想，說：「因為它是我找到的。」我笑了。

那是外孫女第一次站進海水裡，也是她第一次親近那片曾經讓她害怕的藍色大海。多年以後，我也許不會記得那一天海浪有多大，天空有多藍，但我一定會記得那個五歲的孩子，第一次面對大海時的害怕、驚喜和笑聲，還有她手裡握著的──那枚小小的白色貝殼。