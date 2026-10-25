AI摘要 文章摘要整理： 利姆先生把英語課堂改造成像咖啡廳般溫暖舒適的空間，結合書籍、飲品、音樂與燈光，讓學生在閱讀與對話中愛上英語。

我們的英語課堂裝飾得像「咖啡 廳」一樣漂亮。英語老師利姆先生（Mr. Lihme）是美國人，課堂是他自己花錢打造的，室內裝有大電視和星空投影機，投影機下還擺放著一台香氛加濕器，課堂內經常飄浮著不一樣的淡香。課前預備時，輕柔的爵士樂 從音響裡緩緩播出來，給我們帶來了輕鬆愉快的心情。

課堂內有鑲嵌在牆上的書架，上面有小說、歷史、奇幻等各類書籍。另一方是免費的飲品櫃，櫃子裡常備有熱巧克力和不同風味的咖啡，有隨時能接的熱水和各式果味飲品。

利姆先生為了讓我們能聽好課、學得更多知識，想得真周到，我們感到十分溫暖。

「咖啡廳」課堂並不隨時開放，只有在上他的英語課、自習課和課外閱讀時間，學生們才能進去。裡面的音響和暖色系的彩燈都開著，有人一邊看書，一邊喝著熱可可。利姆先生就同我們聊詩歌、聊小說、聊那些藏在書頁裡的溫柔與熱烈，還歡笑著同我們玩閱讀遊戲。

有一次，他說要讓每個人選一杯自己最想喝的飲品，但要先從書櫃裡挑一首喜歡的短詩，再選上一句詩，寫在飲品的杯套上。我喜歡喝的是一杯苦咖啡，就配了狄金森寫的關於希望的句子：「靈魂棲居的希望之鳥。」我身旁的同學給熱可可抄下了浪漫主義詩人雪萊的溫柔小詩。還有一個平時最怕背詩歌的男同學，捧著寫了詩句的杯子，居然激動得站起來，一口氣把整首詩念完了。原本一首自己喜愛的詩歌或詩句，伴著咖啡的香氣，留在了我們的記憶裡。

當利姆先生給我們講「了不起的蓋茨比」（The Great Gatsby，又譯「大亨小傳」）這部英語小說的精讀節選時，提前半小時就守在咖啡櫃旁忙活著。我們推門而入的瞬間，整間屋子都飄著焦糖瑪奇朵咖啡的甜香。

那天，他沒像往常一樣直接翻開課本，而是給每個圓桌都端上了一小盤剛烤好的曲奇，還在每個人的熱飲杯底悄悄夾進一張便條，把小驚喜藏在了裡面，便條上寫了從書裡摘出來的不同句子。

當他講到蓋茨比站在碼頭、遙望綠燈的段落時，突然關掉了主燈，只留下窗邊的小串燈亮著暖光，又把星空投影機調到了暗藍色的星雲模式，讓我們端著杯子圍到窗邊，假裝自己正站在長島（Long Island）的岸邊。

有個同學喝著熱可可隨口感嘆：「這杯裡的甜，說不定就是蓋茨比沒等到的那點暖。」利姆先生興奮得眼睛一下子亮了起來，像撞見了藏在書頁裡的星光，當場把這句話寫在書櫃旁的留言板上了。那一刻，我們嘗到的不只是咖啡的甜和愉快，更是利姆先生把書裡的世界搬到了我們面前，讓我們真切體會那些遙遠的悲歡。

還有一次，我們隔壁班的幾個男生，帶著自己的英文閱讀作業特意來咖啡廳英語課堂自習，碰巧遇到利姆先生。他笑著帶他們進去了，又給每人沖了一杯熱可可，還說：「只要是來到這間咖啡廳課堂的學生，我都歡迎。」課堂如同溫暖的家，這讓每一個來這裡的人都知道──家裡有一盞燈，永遠為你亮著。