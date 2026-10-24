AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶罹患失智症18年的姊姊，描述她記憶逐漸流失卻仍偶有清醒片刻，也感念姊夫多年守護，並將婚禮上那聲呼喚視為姊姊留給自己的最後禮物。

姊姊與失智症 纏鬥了十八年，她前幾天走了。我們雖早有心理準備，但噩耗傳來時，依然痛徹心扉，讓人無法真正接受。

早年我們住在鳳凰城（Phoenix），每年總到加州亞凱迪亞 （Arcadia）姊姊的家過感恩節 。那時的姊姊永遠是家中最忙碌、也最周到的人，採買、備料、烤火雞、準備配菜與甜點，每個步驟都安排得井然有序。

姊姊做事一向細緻認真，不容許有半點馬虎，她的記憶力極佳，看過的書常能過目不忘，內容娓娓道來，如數家珍。後來由圖書館業轉入保險理財界發展，成就斐然，獲選入MetLife名人堂。這樣一位做事一絲不苟、過目不忘的人，最終竟罹患失智症，令人不禁感嘆造化弄人。

姊姊病後，我們曾到紐約參加她大兒子的婚禮。婚宴上，我坐在她對面，那時她早已認不出我是誰，眼神裡沒有一絲熟悉的光亮。那一刻，我第一次真正體會到什麼叫做「生離」。

然而，就在晚宴進行到一半時，她突然抬起頭，看著我，清清楚楚地叫出了我的名字。那短短不到一秒鐘的瞬間，彷彿迷霧忽然裂開了一道縫，我熟悉的姊姊又回來了。我悲喜交集，噙著眼淚，因為我知道這樣的時刻已經愈來愈少，而未來也未必還會再有。

有一次，我們陪姊姊和姊夫到他們家附近的大華超市買菜，結帳後大家還在整理採購的物品，姊姊卻忽然轉身，獨自往停車場走去。我擔心她會迷路，趕緊跟了上去，沒想到，她竟毫不遲疑地走到我們的車旁。她顯然忘了我們是四個人一起來，卻仍然記得車停在哪裡。

我百感交集，失智症就像一個無聲的偷竊者，不是一下子奪走所有，而是日復一日、年復一年地帶走一部分記憶。有些重要的事被帶走了，有些記憶卻固執地留在腦海深處。

另一次出門時，姊姊坐在副駕駛座，我坐在後排。聖誕節將近，沿路許多住家掛滿了燈飾，每經過一戶布置特別漂亮的人家，姊姊就會開心地拍著手說：「你看，好漂亮。」過一會兒，她又指著另一戶人家：「你看，好漂亮。」一路上，她像個天真的小女孩，不斷重複同樣的讚嘆。我看著窗外閃爍的燈光，也看著她臉上純淨的笑容，命運雖然帶走了她許多記憶，卻沒能奪走她感受美好的能力。

最讓我感動的，是姊夫在這十八年間始終如一的守護。他陪姊姊走過清醒與迷霧交錯的歲月，即使姊姊已無法像從前那樣回應，他仍以同樣的溫柔與耐心對待她，我由衷敬佩。失智症奪走的是記憶，但真正的愛，從來不依靠記憶而存在。

姊姊早已忘記許多人、許多事，但姊夫沒有忘記，他記得兩人共同走過的道路，記得一起建立的家庭，也記得當初許下的承諾。因為有他的守護，姊姊才能在漫長的病程中，始終保有安穩與尊嚴。

而我最珍惜的，仍然是紐約婚禮晚的那一聲呼喚，這短短不到一秒鐘的瞬間，足以讓我記住一輩子。那是姊姊留給我的最後一份禮物。