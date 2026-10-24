AI摘要 文章摘要整理： 作者為解決後院雜草、泥濘與青苔問題，請墨裔工人鋪設水泥磚，經討價還價後順利完工，也從中體會到不能以貌取人。

我家後院從游泳池旁到小菜園的一片綠地，自一九八七年搬入以來，年年春草綠，依然李花開、桃花紅，綠意盎然，不料後來加州 因乾旱限水，漸漸枯萎及光禿。夏季開始長出雜草，拔了又長，不勝其煩；冬天一落雨，一地泥濘，甚至長青苔，每次走過時總覺得心裡不舒暢，有欲除之而後快的心。

礙於外子及兒子的反對，遲遲下不了決心，但近幾年來體力大不如往昔，加上年歲大了，不想天天再與野草、青苔鬥下去，於是決心找人來鋪上水泥磚。

在朋友介紹下，找了墨裔安東尼奧來估價。我們以簡短的英文交談，安東尼奧說水泥地板的計費方式多半以面積及材料為單位，他量過後說，工資和材料各為八百元，我一聽要一千六百元，嫌貴了些，沒馬上答應。

等了兩天後，我再聯絡安東尼奧問他做不做？他說要做。我告訴他，我先生及兒子不是很贊同，這次全部工程由我主導，是否可以便宜些？經過討價還價後，心想該做的事一直懸著也不是辦法，外子和兒子都沒做過粗工，家裡也沒貨車可以搬水泥磚，就答應成交，全部費用降至一千五百元。

翌日安東尼奧帶來兩名工人，他負責去買材料及運回水泥磚，工人則剷土移走枯枝雜草。工人不會講也聽不懂英文，安東尼奧去別處兼工時，工人很賣力地工作，做得好，我就豎起大拇指，表示讚賞，他們則笑笑，滿臉高興；有時我也送上礦泉水及餅乾，相處很愉快。他們並不像別人印象中說的那樣馬虎偷懶，讓我真正體會不能以貌取人。

荒廢了多年的後院小徑終於鋪上水泥磚了，看起來乾淨清爽，一看就喜歡。此後不需再費時去拔狂長的雜草，冬天不需踩泥濘的土，也不見青苔，可以光腳在上面行走或曬太陽，或做晨操……一舉數得。

第一次跟墨裔工人詢價，懂了一些討價還價的方法，以及如何挖土及鋪磚，也完成了我的心願。外子及兒子看了成果後，也覺得我做對了一件事。一勞永逸，皆大歡喜。