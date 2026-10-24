AI摘要 文章摘要整理： 作者在挪威挑戰布道石，雖然山路艱難、上下山都十分吃力，仍靠著堅持完成登頂，並在壯麗峽灣景色中獲得深刻感動與自我超越的體會。

七月初，我參加旅行團來到挪威 。挪威是著名的峽灣國家，而布道石（Preikestolen）更是當地重要的旅遊地標，這座高約六百零四公尺的天然懸崖，像一塊巨石般直插峽灣，頂端還有一座六百餘平方公尺的天然岩石平台。第一次看到布道石的照片時，我便產生了親自走一趟的衝動。沒想到，真正踏上這段山路後，才知道眼前的美景是需要付出不少汗水才能換來。

出發前，導遊看到我滿頭白髮，便特別提醒大家要量力而為，因為山路崎嶇難走，而且沿途沒有廁所。聽完這些提醒，我心裡多少有些忐忑，但既然已經千里迢迢來到挪威，又怎麼能輕易錯過這難得一見的峽灣美景呢？

全車團員中，只有我和遠玲年紀最大，還是決定一起挑戰看看。踏上山路的那一刻，發現這裡所謂的「山路」，倒不如說是一條由大大小小石頭堆砌而成的崎嶇路徑。有些地方高低不平，有些地方泥濘濕滑，一路上幾乎都是連走帶爬。

開始時還信心滿滿，覺得自己應該可以走到終點。然而爬到一半，已累得氣喘吁吁，雙腿也開始痠痛。抬頭看看前方，似乎還有很長的路，心裡不禁冒出一個念頭：「我為什麼要來？」鞋底沾滿泥巴，衣服也被汗水浸濕，前面的路究竟還有多遠，完全不知道。

邊走邊休息，順便欣賞沿途風景。一路上，遇到來自世界各地的遊客，常有下山的人笑著對我們喊：「加油，就快到了。」一句簡單的鼓勵，卻帶給我莫大的力量。就這樣，我咬著牙，一步一步繼續向前。

大約兩個小時後，翻過最後一段岩石，遠遠地看見高聳的布道石。那一刻，我雖然已經疲憊到極點，卻突然有了新的力量。終於，攀爬到了頂端，忍不住大叫一聲：「哇！我成功了。」

站在山頂的那一瞬間，所有的辛苦、痠痛與疲憊，彷彿都煙消雲散，只剩下滿滿的感動與成就感。眼前的景色更是令人屏息，只見呂瑟峽灣（Lysefjord）蜿蜒在群山之間，四周山巒起伏，景色就像一幅綿延不絕的山水長卷。想到兩個小時前，我還在山腳下懷疑自己能不能走到終點；而此時此刻，我竟然已經站在挪威的天空邊緣，親眼看見如此壯麗的景色。

然而，真正讓我吃足苦頭的，其實是回程。俗話說：「上山容易，下山難。」果然一點也沒錯。上山時需要攀爬，下山時卻幾乎是連跑帶滑，原本已經疲憊不堪的雙腿，在不停地下坡中更是雪上加霜。走到最後，我的膝蓋已不聽使喚，不禁懷疑那是不是自己的腿？

經過兩個半小時的辛苦跋涉，好不容易回到車上。趁著團員還沒有全部回來，我趕緊把雙腳掛在椅子邊，好好休息一下。看看團裡那些年輕朋友，似乎完全沒事，還能跑上跑下去買東西；再看看自己的雙腿，只能自我調侃：「我這把老骨頭，真的是折騰得不輕啊！」

這趟布道石之行，雖然累得筋疲力盡，也曾一度想過放棄，但當我真正站在山頂、俯瞰整個呂瑟峽灣時，我才明白，有些風景之所以令人難忘，正是因為曾經為它付出過汗水與努力。很慶幸自己沒有放棄，因為收穫的不只是一趟難忘的挪威之旅，更是一份「只要堅持，就能超越自己」的勇氣與信心。