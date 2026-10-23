AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧19年退休生活，從SLO搬到爾灣後雖然花費增加、運動減少，卻享有家人團聚與更完善醫療，讓他重新體會健康與親情的重要。

我於七十歲退休 ，至今已經十九年，包括前九年住在中加州 的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo），簡稱SLO，然後近十年則住在南加 州的爾灣（Irvine）。

退休前，我已經在SLO教書多年，所以對它非常熟悉，我們的兩個兒子都先後在此大學畢業後又去爾灣工作。我們在SLO的日子過得單調而有規律，每天早上都去健身房運動一小時，晚上去走一哩的路程，然後白天花許多時間看報紙和電視。

除了兩個兒子外，還有兩個女兒也住在離爾灣三十多哩的南加州，所以他們四人都希望我們搬至南加，於是我們做了去爾灣退休的決定，一面賣房子，一面又準備在爾灣買房子。

記得此時，突然搬來了新鄰居，這對夫婦來自爾灣，心中非常好奇，他們搬來的理由是爾灣人口太多、生活花費太貴。聽到這些話，讓我心中不安起來，不知是否做對了決定。

買到房子抵達爾灣後，生活上有許多改變。果然我們的開支大幅增加，最重要的是房地產稅和管理費居然是SLO的五、六倍之多。

但我們在爾灣的日子也熱鬧起來，過年、過節和許多的生日餐會，都是我們全家團聚的時光。十年裡，我們仍然常常旅行，從前住在中加州，都須先開車至南加州女兒家，然後再請她送我們上飛機或上船，現在都不必再麻煩她了。

另外，我們坐郵輪時常常有舞會，但是我們都不會跳舞，居然在爾灣找到學習的機會，每星期有兩天參加跳舞班，另外兩天在老人中心練習。不過，我認為已經跳四天舞，就懶得再去健身房和走路了，其實運動量遠不及我在SLO的程度。

我一直覺得搬家對我來說有好有壞，直至去年為止。因為大病一場，兒子替我找到各科專家診斷後，決定住院開刀治療，七天後安全出院，幸賴爾灣健全的醫療系統，讓我幸運地逃過一劫。住院時，妻子全程陪伴，兒女們都來探望，我心中充滿了感激。

另外，我對自己的一生也有許多省悟，終於明白在以後有限的生命裡，最重要的還是健康和親情，而爾灣都滿足了這些需求，大概會準備在此長住了。