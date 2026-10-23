AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹西雅圖弗里蒙特巨魔的來歷、傳說與文化意義，說明它如何從孤獨怪獸變成象徵祝福、幸福與社區認同的地標。

弗里蒙特地區（Fremont）是西雅圖 西北部的一個社區，那裡有星期日市集、火箭 藝術裝置，還有俄國 前領導人列寧的雕塑。在一些特定的日子裡，這裡還會舉辦啤酒節和遊行活動。

我現在想說的，是弗里蒙特最有名、最重要，也是最突出的一個景觀，名字叫「弗里蒙特巨魔」（Fremont Troll），巨魔盤踞在橋底下，隱藏在巨石和橋墩之間，看上去就像一個真正的怪獸。關於它，那裡還流傳著一個有趣的故事。

從前，有一個四處遊歷的巫師經過這裡，他看到巨魔的樣子十分憂鬱，便上前和他交談。巨魔對巫師說：「我天天坐在這裡，看著小蟲子們在我身邊爬來爬去，真是無聊透頂了。我沒有一點快樂，這樣存在有什麼意義呢？」巫師聽了，安慰著巨魔，並送給他一件珍貴的禮物。多年以後，這件禮物卻成了人們表達祝福的一種方式。

這一天，好友霍麗要為一對新人在巨魔面前主持證婚儀式，年輕的新郎和新娘手拉著手，重複著霍麗說出的結婚誓詞。他們交換完戒指以後，手拉著手，面對著巨魔，先向左轉了一個身，大家拍起手來。隨後，他們又向右轉了一個身，人們更是興奮地叫了起來。

原來，當初巫師送給巨魔的禮物，就是要給人們帶來美好的祝願，人們面對巨魔向左轉，是希望不愉快的事情離開；向右轉，則意味著美好的事情即將到來。

這個巨魔地標建成已經三十多年了，就在它剛建成不久，新郎的父母也曾經在這裡舉行過證婚儀式。這麼多年來，他們家庭和睦，幸福美滿，所以，他們的兒子也希望來到這裡，在巨魔面前舉行自己的證婚儀式。多少年來，巨魔地標吸引著成千上萬的人前來觀賞，也給人們帶去了美好的願望。

在陪霍麗來到這裡以前，我一直不太理解，人們為什麼要在一個巨魔面前舉行證婚儀式？後來我才慢慢明白了其中的意義。

當初設計弗里蒙特地區的地標時，有四位設計師參與了設計，後來又通過投票來選擇，最終，人們選中了這個巨魔。它的模樣有點像電影「巴黎聖母院」（Notre-Dame de Paris，又譯「鐘樓怪人」）裡的敲鐘人，只有一隻眼睛，卻似乎能夠看透人世間的一切。可是，它並不可怕，在人們的想像中，它反而是溫暖的、善良的。

這個巨魔並不是用原來的石頭雕刻而成的，而是一座鋼筋水泥的雕塑。它既是弗里蒙特獨特的地標，也是這裡的一種文化象徵，更是一件深受人們喜愛的藝術品，也許正因為如此，人們願意來到它的面前，把人生中重要的時刻交給它見證。

而那個曾經覺得孤獨、覺得存在有什麼意義的巨魔，如今每天都在橋下看著來來往往的人們，看著一對又一對相愛的人在它面前許下諾言，這就是巫師當年送給它的那件最珍貴的禮物。