AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶移民美國的經歷，首次到訪紐約並走訪華爾街、世貿中心、洛克斐勒中心與自由女神像，感受這座城市的金融力量、歷史傷痕與移民圓夢意義。

一九九四年，我追隨父輩的足跡，從廣州移民 來到美國。當年落腳的地方並非紐約，而是西海岸的洛杉磯 ，儘管如此，紐約這個夢幻般的大都會始終在我的心頭盤桓，像一個未曾赴約的故人，總盼著有朝一日能親眼見一見。不久前，我終於踏上了紐約的土地，完成了一場遲來的圓夢之旅。

到了紐約，華爾街 是一定要去的。年輕時讀了幾年商業經濟管理，若不親眼看看這條街的真容，實在說不過去。

步入華爾街，站在街中央，無論如何也想像不到這條不足一英里長、僅十一公尺寬的街道，在過去的兩百多年裡，兩旁林立的金融機構竟為美國乃至全球經濟注入了如此澎湃的動力。儘管時代更迭，許多曾叱吒風雲的金融財團早已遷離此地，但「華爾街」三個字，作為金融資本市場的圖騰，依然經久不衰。

走過莊嚴肅穆的聖三一教堂（Trinity Church），經過世界聞名的紐約證券交易所，我來到了銅牛雕像前。銅牛是華爾街的標誌，象徵力量與勇氣，也寓意股市「牛氣沖天」。它是義大利藝術家迪．莫迪卡（Arturo Di Modica）在一九八七年紐約股市遭遇「黑色星期一」崩盤後，於一九八九年贈予紐約人的一份禮物。

站在銅牛面前，我興致盎然地拍了幾張照片。於我而言，我更願讚美牛身上那股樸實敦厚的品格──老實、忠厚、勤勉。忽然之間，我想到：牛的這些美德，不正是我們這些台山移民最真實的寫照嗎？

離開華爾街，我來到世貿中心舊址，新的世貿大樓已然屹立，巍然挺拔。抬頭仰望時，二○○一年九月十一日那慘烈的一幕彷彿又在眼前重現，心頭不禁湧起對死難者深沉的哀思。

占地二十二英畝、由十九棟建築圍合而成的洛克斐勒中心（Rockefeller Center），橫跨曼哈頓第五大道至第七大道，堪稱全球最大的私人商業領地。我抵達這裡時正值華燈初上，中心廣場內人頭攢動，遊客如織，人們或漫步，或歇坐，或拍照留念。廣場中央的溜冰場，此時已化身為夏日花園酒吧，坐滿了悠閒的遊客，一派安詳和樂的景象。

擁有百餘年歷史的時報廣場（Times Square），四周幾乎全被霓虹燈和永不停歇的巨幅廣告螢幕所占據，燈光閃爍，畫面流轉，絢麗多彩，目不暇接。置身其間，恍若墜入光影交織的幻境之中，那種震撼，前所未有。

短暫的紐約之行即將落幕。臨別前，我再一次來到砲台公園（Battery Park），站在美國鷹雕像前，遙望哈德遜河上的自由女神像。

自由女神是美國的象徵，一百多年來，她屹立於此，迎接著一批又一批來自世界各地的移民，而我也是其中一員。屈指算來，從外曾祖父那輩算起，我的家族在美國已是第六代了。我們在這裡生活，並未因膚色、語言或信仰的不同而遭受排斥或不公，依然可以安居樂業，下一代也依然可以接受良好的教育。

此時此刻，我想起了「獨立宣言」中的那段話：「人人生而平等，造物者賦予他們若干不可剝奪的權利，其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」這就是美國，這就是紐約，這就是無數來自世界各地的移民，世世代代追尋夢想的地方。