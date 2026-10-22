AI摘要 文章摘要整理： 作者在兒子生日當天於多倫多門楣偶遇晨鴿，藉其停駐與飛去，抒發對遠在舊金山打拼的兒子的思念、祝福與人生感悟。

上午十一時許，我步出書房，突然發現門楣上停了一隻鳥。牠的身形呈流線形，羽毛呈淺灰色，像一抹晨煙，微微歪著頭，好奇地打量著這間從未造訪的居所。我躡手躡腳抓拍了一張照片，生怕驚擾了這份意外的寧靜。叫不出牠的名字，姑且稱之為晨鴿吧。

民間常說：「鳥兒進門，不富也添喜。」這話我平時是不太相信的，但那一刻，心裡還是動了一下。再一想，當天恰是小兒子的生日，也是喜事。

此時的多倫多，春陽瀉在玄關的地磚上，閃閃發光。而七千里外的舊金山 ，正是八點，想必晨光剛照進小兒的窗前。就在這個跨越時空的交點，鳥兒彷彿裹挾著金門大橋的流霧，銜來一份平安和喜悅。

看著晨鴿，我不禁想到了兒子。他大學畢業後即南下美國，先赴西雅圖 的大公司磨練，又飛到「AI之都」舊金山，從事AI研發。五年裡，他跳槽三次，加薪又升職，也熬過不少夜。每次視訊通話，他總是報喜不報憂。而碰到難題，他會悄悄與洛杉磯 年長三歲的哥哥商量。

二十七歲，這是一個奇妙的年紀，不再是躲在父母羽翼下的少年，卻還保有對世界的敏銳和好奇。正像這隻晨鴿，羽翼已豐，眼神堅定，站在人生的某個高處審視未來，準備在屬於自己的地方「築巢」。

我見過他在西雅圖租的第一間公寓，雖小但收拾得乾淨；也去過他在舊金山市中心的公寓，交通便捷但房租不便宜。常聽他說美國的生活，物價雖然貴，但好玩的地方不少，最主要是發展機會多，可以與聰明人一起工作。作為第二代移民，他比我們當年飛得更高、更早。

晨鴿在門楣上停留了整整十分鐘。這段時間裡，牠沒有急於覓食，也沒有焦躁地張望，只是靜靜感受陽光的溫度，偶爾理一理翅膀上的羽毛。我在門內站著，也不敢動，就那麼隔著一步的距離，靜靜地看牠。

人的一生，也需要這樣的十分鐘。在快節奏的舊金山，我希望兒子能擁有一種「停下來」的能力，在奔向成功的道路上，聽聽內心的聲音；在疲憊的深夜，看看窗外的星空。像這隻優雅的鳥兒一樣，以從容的姿態審視當下，尋找真正屬於自己的棲息之地。

晨鴿振翅而飛，飛得輕快，卻在我心裡留下了一絲溫熱。牠或許只是在尋找築巢的靈感，但在兒子生日這天，牠的出現更像是一個來自大自然的「晨間禮」。牠告訴我們，生命中總有不期而遇的溫柔。

孩子們就像這些羽翼豐滿的鳥兒，總會飛離父母的視線。他們會自己築巢，經歷風雨，迎來晨曦，而我們能做的，就是保持這扇「門」的溫暖，讓他們在任何時候回頭時，都知道這裡有一方安靜的落腳點。

此刻，兒子或許在舊金山起伏的街道上奔跑，備戰馬拉松，不知道在多倫多的陽光裡，有一隻晨鴿替他向父母問好；他或許也不知道，父母的牽掛正如鴿子低沉的呢喃，跨越三個小時的時差，始終與他同步。

根據照片上的意境，我擬了一副中英文對聯：「風華正茂攀高峰，勞逸均衡續遠航。」權當祝賀兒子的生日，圖與文貼在家庭微信群內，引來一片按讚。