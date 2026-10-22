AI摘要 文章摘要整理： 作者退休後透過YouTube自學鉤織，從孩子用品做到進階服飾，在反覆拆線與重做中享受創作樂趣，並把它視為不打卡的成就感。

在南加州 的橘縣（Orange County）退休 後，我原以為生活就是圍著孫女團團轉，當個慈祥的阿嬤。沒想到在難得喘口氣的空檔，竟意外開啟了我欲罷不能的鉤織人生。

多虧了YouTube 影片包羅萬象，從鉤帽子、圍巾到飛龍造型的抱枕，只要你想得到，就可以找到有人教，而且免費。看不懂？沒關係，倒帶、放大、慢動作重播，直到手指終於「通靈」成功。老師教不好？沒問題，換一個順眼又會教的就行。沒有人在背後催促或批評，只有自己一邊拿著鉤針碎念：「這有沒有搞錯啊？怎麼示範的手法和講的不一樣？」

就這樣，小孫女們的毯子、帽子、各種動物玩偶與抱枕陸續登場，她們開心，我的成就感瞬間爆棚。練習完幼兒小品，接著開始挑戰自我：自己的毛線帽、菜籃提袋，甚至連難度高的線衫都敢開工了。

有時邊追劇邊盲鉤，來回幾圈才發現圖案錯了，只好忍痛拆掉重來，順便修剪一下自己的脾氣；線衫鉤到一半先試穿一下，才發現尺寸不對？深呼吸，沒關係，拆掉重新調整針數、改圖案，當作動腦防失智。

每當我沉浸在線團的世界裡，常常廢寢忘食，完全無視夜幕低垂、滿天繁星。老公等在一旁準備關燈睡覺，等得臉都要發黑了，還是搞不懂，就一條線、一支鉤針，就占據他老婆的心了？

說真的，鉤針這玩意兒跟人生一樣──有大有小、有粗有細，還分各種材質。挑線材就像挑人生伴侶，得憑感覺、重手感、合不合拍，才能織出理想的成果。最重要的是，這些一針一線鉤織出來的，不只是作品，更是一種「不用打卡的成就感」。

誰說退休生活只能喝茶打瞌睡？我就在線團裡發動了一場快樂革命。