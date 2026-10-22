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孫子的大馬

李強
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AI摘要

文章摘要整理：

本文透過祖孫每周共騎旋轉木馬的日常，描寫小孫子從害怕到熱愛，並在反覆遊玩中累積專屬童年記憶。

孫子快兩歲了，隨兒子、兒媳住在紐約布魯克林東河邊，那裡可以看到曼哈頓下城的天際線，布魯克林大橋、曼哈頓大橋橫跨東河，晴朗時，遠處的自由女神像也清晰可見。然而，這些壯麗景色都不是他的興趣所在，他最喜歡的，是布魯克林大橋公園玻璃屋裡的旋轉木馬。

每個周末，我和老伴都會從皇后區過去看他，我們推著坐在小推車裡的他到公園散步。起初，路過木馬時，他只是停下來好奇地望著，鈴聲響起，一匹匹木馬隨著節奏轉動，他卻笑著搖搖頭，不肯上去。

一天，我又問他要不要坐坐。這一次，他點了點頭。

第一次體驗旋轉木馬，他沒有選擇騎在馬上，而是和我一起坐進寬敞的木馬車。音樂響起，木馬車和木馬轉了起來，他一下子緊緊抓住我，身子貼在我懷裡，顯得有些緊張。

轉過兩圈後，他漸漸地放鬆下來，開始四處張望。一會兒看看身邊五顏六色的木馬，一會兒伸手指向屋頂，嘴裡不停發出「嗯、嗯」的聲音。我順著他手指的方向望去，才發現他指的是屋頂上一台不知何時停轉的大吊扇。

木馬停下後，我抱著他走出玻璃屋。站在台階上，他還一步三回頭，眼睛一直追著那些木馬，戀戀不捨。我忽然明白，這些木馬似乎已經成為他童年裡的小夥伴。

再去時，他已經不再害怕，雖然啟動時還要大人扶著，可音樂一響，他便高興起來。結束以後，他沒有急著離開，而是一匹一匹地摸過去：從馬頭、鼻子、嘴巴，到牙齒、馬鬃、尾巴……好像在認真認識這些陪伴他的朋友。

他開始從不同顏色、大小的木馬中挑選。隨著木馬一上一下，他伸出小手，比劃著「上──下──上──下」；轉到控制台前，他會伸手去指；經過鼓點的位置，又會模仿著發出「咚、咚」的聲音。

有一天，他嘴裡突然喊出「媽媽」，我們還以為是在叫媽媽，後來才發現，他是在嘗試表達「木馬」。慢慢地，在他的童言童語裡，「媽媽」變成了「馬馬」，接著是「木馬」，最後終於清楚地喊出了「大馬」。

後來，每到周末，他彷彿知道爺爺奶奶要來看他，有時還會讓爸爸抱著到樓下等我們。遠遠看見我們，便高興得手舞足蹈，嘴裡不停地喊著：「大馬，大馬。」不用多說，我們就知道，他是在催我們陪他去騎木馬。

如今，他已經不用大人扶著，能夠穩穩地騎在木馬上，小手緊緊握著鐵柱，一本正經地望著前方，像個真正的小騎手。陪他騎木馬，漸漸成了我們祖孫每周固定的節目。同一匹木馬，同一段音樂，同樣的旋轉軌跡，在大人眼裡早已習以為常，可他卻始終興致盎然。我漸漸明白，重複的是木馬，不重複的是孩子的快樂。昨天的快樂，今天依然能夠重新發現。

也許再過幾年，他會喜歡上新的遊戲，不再惦記這匹木馬，而是奔向更廣闊的世界。但有一個畫面，會一直留在我的腦海裡：一個不到兩歲的小男孩，騎在緩緩旋轉的木馬上，小手緊緊握著鐵柱，眼裡閃著光，一聲聲喊著「大馬，大馬。」那一圈又一圈緩緩旋轉的，不只是木馬，也是他童年最初的一段美好記憶。

精華 FAQ

  • 文章主要描寫祖父母每周到布魯克林探望孫子，陪他去公園騎旋轉木馬的過程，從初次嘗試、逐漸熟悉，到後來主動催促，呈現祖孫陪伴的溫暖日常。

  • 因為孩子語言尚在發展，原本想表達的是木馬，卻先把「媽媽」誤說成接近的音，慢慢演變成「馬馬」「木馬」，最後才清楚說出「大馬」，成了他的可愛童語。

  • 作者想表達孩子的快樂來自重複中的新鮮感，同一匹木馬、同一段音樂，在大人眼中平凡，在孩子心裡卻能一次次帶來驚喜，也留下珍貴的童年記憶。

布魯克林 皇后區 曼哈頓

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