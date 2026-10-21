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媽媽的滷豬腳

丹實
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AI摘要

文章摘要整理：

作者透過媽媽滷豬腳的做法與返台相聚的片段，寫出遠在海外對家鄉味道與年邁父母的深切思念。

從小我就特別喜歡吃滷豬腳，尤其是媽媽做的滷豬腳。後來我到了美國加州，每當看到賣滷豬腳的店家，我總是忍不住買來解饞，但無論怎麼吃，這些豬腳就是沒有媽媽的味道。

爸媽如今都已年過九十，行動漸漸不便，平時多半待在有電梯的公寓六樓裡，日常生活全靠外傭阿藍悉心照料。幸好我退休後時間較為自由，每年能安排兩三次返台陪伴他們。

每當媽媽知道我要回來的消息，總是特別開心。在我抵達的前幾天，她就會先打電話給市場裡賣肉的殺豬仔，預訂四隻豬腳，請老闆下午收攤後送到家門口。等我到家的當天，那一鍋香氣四溢的豬腳早已在燉鍋裡等著我了。晚上開飯時，熱騰騰的滷豬腳一上桌，媽媽便趕忙夾了一大塊放進我碗裡，笑著說：「趕快趁熱吃。」那一晚，我忍不住一塊接一塊，貪婪地品嘗著這份有媽媽味道的滷豬腳。

媽媽常說，市場那個殺豬仔用的都是宜蘭黑豬，這些黑豬是吃廚餘而不是吃飼料長大的，所以肉質少腥味、也少油脂。買回來的當天，媽媽會先用熱水汆燙豬腳去腥，待冷卻後，再請阿藍幫忙將豬毛一根根拔乾淨。處理完畢後，便將豬腳放入冷凍庫。

隔天取出時，媽媽會先將冷凍的豬腳下鍋翻炒，直到豬皮呈金黃色、皮下油脂被徹底逼出來；接著，再將豬腳移入燉鍋，加入八角、香料、米酒、冰糖與醬油等調味料，加水至八分滿，轉小火慢燉並時不時翻攪。這樣燉上大半天，整間屋子便瀰漫著濃郁的香氣，又香又Q的滷豬腳就可以端上桌了。

在台灣的那一段日子，我幾乎餐餐都有媽媽的滷豬腳可吃。爸爸看著滿桌佳餚，總會半開玩笑地嫉妒說：「只有你回來的時候，我們才吃得這麼好。」

年底準備離台回美時，媽媽依依不捨地對我說：「這裡也是你的家，爸媽時日不多了，看下回什麼時候再回來看看我們？」我頓時語塞，不知該如何回答才好，只能含糊地說：「很快。」

考慮到爸媽腿腳不便，我請他們在門口留步就好，但他們不僅請阿藍幫我提行李，還堅持要搭電梯陪我下樓。當行李放進車後座，爸爸伸出溫熱卻顫抖的手與我握別，我也緊緊握了握媽媽的手。車子緩緩開動，我坐在後座忍不住回頭──雨幕中，爸媽拄著拐杖，由阿藍幫忙撐著傘，站在公寓樓下不斷朝著我的方向揮手，身影在視線裡漸漸縮小、模糊。

基隆是雨都，冬天的雨總是下個不停。看著車窗外愈下愈大的雨勢，我不敢再回頭，只在心裡暗暗許下願望：下次回台灣，一定要帶上爸媽一直惦記著、快要兩歲的曾孫子一起回來，一家人再好好嘗一嘗媽媽那道香氣瀰漫的滷豬腳。

精華 FAQ

  • 因為那是作者從小最愛的味道，無論在美國怎麼買外面的滷豬腳，都比不上媽媽親手滷出的香氣與家常滋味，還帶著團聚的記憶。

  • 媽媽會提前打電話向市場賣肉的殺豬仔預訂4隻宜蘭黑豬豬腳，等到家後再汆燙、拔毛、冷凍，隔天細火慢燉成一鍋香氣四溢的滷豬腳。

  • 文章寫出父母年邁、兒女遠居海外的無奈，也呈現一家人珍惜相聚的溫暖。作者盼望下次返台時，能帶著快2歲的曾孫子一起回家團圓。

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