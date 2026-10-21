AI摘要 文章摘要整理： 文章借雨後偶遇金銀花，串起童年四合院記憶、移植花藤的生長，以及作者遠赴美國後逐步落地生根的人生歷程。

我家小區對面有一條林蔭小路，小路的兩邊是自然形成的樹林，叫不上名字的樹長得茂密。剛下過一場雨，深淺不一的綠葉遮住炎炎的夏日，樹蔭下一片清涼。潮濕的空氣裡浮著一股清淡的香氣，仔細聞，好像沒有，不經意間，又鑽到鼻子裡，像一個精靈在樹枝間跳躍。我停下腳步，在樹叢中仔細尋找，一朵、兩朵、幾朵像鷺鷥頭一樣的小花，藏在橢圓形的綠葉之中。湊近了，一股如蜜般的清香撲面而來，縈繞在鼻息之間。這花我認識，這是金銀花呀，北京姥姥家的四合院裡也有金銀花。

記得當年大舅用幾根細木做成方框，再用四根一人多高的粗木頭，把方框架在院子中間，花藤繞著木柱子攀上去，爬過去又爬過來，沒多久就長成了好大的一蓬。白色的小花一朵接一朵地冒出來，開著開著，染上一層嫩黃。夏天，一家人吃過晚飯在花架下乘涼，暑氣在花香中慢慢退去。夜深，沁涼如水，我倚在媽媽身邊，眼皮重得抬不起來。

我給花照了一張照片，用手機軟體識別，了解到金銀花不是美國本地的植物，這花在陌生的地方扎下了根。

我從林子裡帶回一枝花藤，按照大舅的指點，把它連同帶著的一點土和根鬚種在車庫門口。頭兩天，金銀花的葉子蔫蔫的，軟軟的藤條搭在旁邊的小灌木上。過幾天再去看，剩下的幾片葉子不再垂著頭，但還看不出是否活了。再過幾天，藤條往高處爬去，藤梢上伸出新芽，嫩綠的枝子毛茸茸的。

我幾乎忘記了它的存在。直到幾個月後的一天傍晚，我開車進車庫，猛地聞到了一絲花香，一股久違的芬芳，是我種的那株金銀花開花了。花兒吐著纖細的花蕊，手指輕觸嬌嫩的花朵，我很難想像那時它剛從樹林裡移過來時，了無生機、奄奄一息的樣子。看著這枝新扎根的金銀花藤，想起自己剛來美國的那些日子。

三十多年前，帶著兩個箱子飛越重洋，落地紐約甘迺迪機場。人影在身邊晃動，只是沒有親人。

兩個箱子裡的舊物，就像金銀花藤帶著的一點土。那些日子，耳邊沒有鄉音，空氣中沒有熟悉的煙火氣，周圍一切都像隔著毛玻璃，人也像在夢裡。那時候，我也時常像垂下的葉子。心思像藤條一樣，只是不知道應該伸向何處，伸出去了，有沒有可以接住的地方？

漸漸地，附近的街景不再陌生，晚上去圖書館讀書，大樓裡透出來的燈光也變得可親起來。再後來，認識的人多了，有了固定的朋友圈，朋友介紹朋友，熟悉的人更多了，伸出去的枝子也慢慢有了落腳的地方。

冬去春來，在美國的日子瑣碎又忙碌。學業結束，正式進入職場。接著孩子出生，搬了兩次家，最後在新澤西州普林斯頓（Princeton）安頓下來。又換了工作，日子過得起起伏伏，但開車回家，只要看見車庫的捲門往上一收，心就安定下來。出國旅行，最多兩個星期，就盼著回美國，因為還是在家裡更自在啊。

我的印度鄰居在美國住了將近十年，還在為綠卡身分奮鬥不止，我曾勸她：「回印度吧，有家人相伴。」她低下頭，沒有搭話。最近，當我們又一次提到了遙遙無期的綠卡，她挽起我的手，眼睛看著前方，「我要留在美國。孩子在這裡長大。我喜歡我的工作和同事們，我更習慣這裡的生活。」她又捏了一下我的胳膊，「還有你。」

又是一年的夏夜，家人們坐在後院乘涼。蟋蟀低吟，微風送來花香，草地上的螢火蟲一閃一閃，懷裡的小孫子慢慢閉上了眼睛，我輕輕地把他手裡攥著的一枝金銀花拿開，把睡得沉沉的他抱回屋裡。