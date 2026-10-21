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沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

透明傘的治癒

林筱瑾
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AI摘要

文章摘要整理：

作者在華盛頓特區遇雨買下透明傘，從此感受到雨中光影之美，心情也由煩躁轉為愉悅，進而愛上雨天與個性化傘具。

那一天，去華盛頓特區喬治城（Georgetown）遊玩，在主街的一家飲品店小憩，喝一杯咖啡的功夫，只見陣雨來襲，自己忘記帶傘，車子又停在數百公尺之外。等了半晌不見雨停，下一站打卡的景點近在咫尺卻無法前行，真是苦不堪言，讓人直撓頭。

匆忙轉到隔壁的小店鋪，還好有折疊傘出售，但大大小小一律都是黑色，價格也很黑，明擺著被宰，我可不樂意。又發現邊上還有一種透明傘，傘沿帶絲質的包邊，有紫色、淡藍和鵝黃三色可選，小巧的傘柄和傘沿還是同色系，設計簡易又用心。一看價格，雖偏貴，但為了拯救被雨澆濕的心情，趕緊拿下。

「啪──」透明傘在手裡彈出一朵自信的喇叭花，帶著我一頭扎進雨中的山林。

奇妙場景出現了，雨點彈跳在晶瑩剔透的傘頂，打出叮咚的鼓點；透明傘膜散射天光，如一枚奇妙濾鏡，有化雨水為彩虹的功效。暗沉的天穹被照亮，我的心情也隨之暢快起來。

不知不覺中天色已晚，街燈又被傘面流淌的雨滴折射成一幅幅點彩派抽象畫；旋動傘柄，飛轉的水珠如碎鑽，被甩出優美的弧線後飛向深色夜空。此刻，沉浸在美景裡的傘下人，如同隻身衝入雨中玩耍的孩童，唯恐雨停，讓暴雨下得更猛烈一點吧！

旅行結束回到維吉尼亞州的家中，那些繽紛的折疊傘被我紛紛下架，從此愛用透明靚傘，盼望著雨日輕啟按鍵，或伴著歡快步履去購物，或去訪友喝茶，把頭頂潑天的悵惘化作跳脫的奏鳴曲。這把傘，讓我有花漾的心情，不再厭惡雨天。從此，個性化設計的透明傘也變成我收藏的心頭好。

年輕時，走過雨巷，思緒如戴望舒筆下結著丁香般愁怨的姑娘；後中年來臨，雨中那兩秒的輕啟綻放，已變成生活中值得期待的一種儀式感，讓流年繁雜的世界中生出些許光彩。

願你也有這樣一把透明傘。

精華 FAQ

  • 作者在華盛頓特區喬治城喝咖啡時遇上陣雨，自己忘了帶傘，車又停得很遠，景點近在咫尺卻無法前進，只好到隔壁小店買傘應急。

  • 黑色折疊傘款式單調又價格偏高，作者覺得不划算；透明傘則有彩色包邊與同色系設計，外觀細緻，用來拯救雨天心情更合意。

  • 透明傘讓雨點、街燈與天光折射出美麗景象，作者感到雨天不再陰鬱，回家後也改愛透明靚傘，並把它視為中年生活的儀式感。

維吉尼亞州 咖啡

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