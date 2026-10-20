AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧特斯拉自動駕駛帶來的便利與多次失誤，從錯過出口到緊急煞車，最終在一次誤跨車道後被警車攔下，也體會到責任始終在駕駛人身上。

在洛杉磯 十號高速公路上行駛時，我的特斯拉 毫無預警地從共乘車道穿過雙實線，徑直向右變換車道。我驚呼一聲，條件反射般地看向後視鏡，偏巧不巧，後面正跟著一輛警車。果不其然，紅藍警燈交替閃爍起來。我的心一下子提到了嗓子眼，趕緊握緊方向盤，關閉自動駕駛，瞬間渾身冷汗。完了，這一次，恐怕真的要吃罰單 了。

這已經不是自動駕駛第一次給我製造麻煩。剛買第一輛特斯拉的時候，我對這個功能多少有些忐忑，把方向盤交給自動駕駛，誰能真正做到毫無顧慮？可是，用的次數多了，我漸漸喜歡上了它。

尤其是長途旅行。以前開幾個小時的車，精神始終繃得緊緊的，眼睛盯著前方，身體也不敢真正放鬆。開啟自動駕駛以後，雖然我仍然必須保持警覺，隨時準備接管車輛，但整個人明顯輕鬆了許多。

有一次，我在山路上行駛，由於對路況不熟，偏偏又遇上濃霧，前面的路若隱若現，我連道路邊緣都很難辨認，能見度實在太低，我只好打開自動駕駛。汽車平穩地向前行駛，崎嶇的山路、濃重的大霧對它沒有絲毫影響，順利又快速地把我們帶到了目的地。那一次，我徹底被它折服，對它讚不絕口。

可是，自動駕駛終究並非完美。特斯拉在高速公路上總是喜歡在距離出口大約一英里的時候才開始向右變換車道，它變換車道的動作漂亮，果斷、平穩，技術上無可挑剔。問題是──有時候，路上堵車。有一次車流擁堵，它沒能及時變到最右側車道，結果我們眼睜睜地錯過了出口。

另有一次，更讓我哭笑不得。對面一輛車準備左轉，司機已經打起方向燈，並慢慢停了下來，顯然是準備等我通過以後再轉彎。按照交通規則，我擁有先行權。可是，我的特斯拉卻突然來了一個緊急煞車，我整個人被猛地向前甩去，差點撞到方向盤。對面的司機顯然也被這一幕弄糊塗了，一臉疑惑地望著我。

那一刻我意識到，人與機器之間最大的區別，也許就是機器可以嚴格按照自己的判斷行動，卻未必真正理解眼前這個複雜的世界。

而這一次，在高速公路上，我終於因為它被警察攔了下來。警察走到車窗前，我驚魂未定地向他解釋事情的經過。他聽完以後，表情依然嚴肅，仔細檢查了我的駕照、車輛和其他證件。

「雖然是自動駕駛把你的車帶出了雙實線，但是你是司機，最終還是由你負責。」他緩緩說道，「不過你的紀錄良好，這次我就不給你開罰單了。以後小心開車。再說一遍，最終的責任還是駕駛人。」聽到這裡，我終於長長地鬆了一口氣，連忙點頭。

他說得沒錯。無論科技發展到什麼程度，無論汽車擁有多麼先進的自動駕駛功能，方向盤交出去的那一刻，責任卻從來沒有真正交出去。