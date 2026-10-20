作者拍攝的秋天街景。（圖／作者王慧敏提供）

AI摘要 文章摘要整理： 文章透過作者在樂詩畝賞秋、陪伴鄰居賣屋與偶遇路人的經歷，寫出秋色的斑斕與人情的溫暖，讓短暫景色化為心中的安慰。

秋日斑斕，在豔麗中夾著一抹淡淡的憂鬱；回望之際，彷彿心頭輕聲一嘆。從寶島台灣到北美大陸，從有風雪的中西部到陽光加州 ，我看過無數動人的秋景，用鏡頭留住光影的瞬間。然而，最讓我沉醉的，還是如今樂詩畝（Rossmoor）退休 社區裡的秋天。

我漫步街道，喜見群樹一夜間換了新裝，金黃、酡紅、淺褐，與尚存的綠意交織成柔和的層次。陽光穿過樹梢，落在林蔭小徑上，落葉如細雨鋪地，我幾乎能聽見它們輕輕落地的聲音。一個人走在其中，沙沙聲響漸漸覆過心底的喧囂，思緒也隨之慢慢沉靜。

樓上的瑪麗正在賣房，她從原本的兩臥室搬到隔街的一臥房，原盼舊屋能早日售得好價，卻事與願違。兩處房子都有貸款，都得負擔頗高的社區月費。每次見到我，她總忍不住說：「我真的需要盡快把房子賣掉。」她眉間的皺紋，讓我想起自己當年在北卡羅來納州 賣屋的日子──反覆降價、漫長等待，一次次有人看屋，一次次沒有回音。情緒隨著期待與落空起伏，那滋味，只能自己慢慢咀嚼。

如今瑪麗已降了兩次價。我只能為她禱告，盼她早日走過這段煎熬。出門前我給她發了個訊息，說了幾句鼓勵的話，讓她知道，有人記掛著她。

我一路攝影，穿梭在一條條色彩交錯的街道間，尋找光影的變化。有一條街，兩側紅黃交錯的枝梢在空中交會，像彼此伸手，搭起一段天然的隧道。迎面走來一名牽著小白狗的老太太，她笑著問我：「可以替我們照張相嗎？」我替她和小白狗拍了兩張，問了名字與手機號，隨即傳給她，她連聲道謝，滿是皺紋的臉上漾開笑意。我心中微暖，能與擦肩而過的路人偶有交集、共享秋色，也是難得的緣分。

暮色悄然落下，我仍沉浸在光影之中。回到家，翻看手機訊息，看見瑪麗傳來一句話：「妳捎來簡訊不久，我就收到了出價，妳的禱告真管用。」我也為她高興，回道：「其實我常為妳禱告，只是今天告訴妳，替妳打打氣。」她回了一顆紅心，那一點紅，透過螢幕，悄悄落進我心裡。

我依舊每日出門訪秋，不願錯過任何一棵樹的變化。我拾起一片金黃的楓葉，它薄而易碎，卻明豔動人，像極了生命裡短暫又真切的片刻。再想起瑪麗的賣屋，那些曲折也像有了層次，她的好消息，為這一季秋色添了幾許溫度。黃昏的光慢慢鋪開，與秋色相互映照；我把一片楓葉夾進日記本。被秋色包裹、被情誼照亮的日子裡，我知道自己從不孤單。