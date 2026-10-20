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超值的米其林晚餐

王士忠
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AI摘要

文章摘要整理：

作者夫妻在英國古村莊入住五星飯店，誤以為45英鎊可吃米其林晚餐，最後帳單才知實付290英鎊，但也因此享受了一場難忘又「超值」的貴族體驗。

上個月和太太去英國旅遊，除了倫敦，我們還逛了幾個古老村莊。最難忘的，是號稱「英國最美村莊」的庫姆堡（Castle Combe），排排石頭老屋、條條幽靜的石板街，配上小橋流水，美得像電影裡的布景。

為了「深度體驗」，太太在村裡的五星級飯店Manor House訂了一晚，房價五百八十英鎊。網頁彈出一個誘人的選項：每人再加四十五英鎊，就能享用一頓米其林級別的晚餐。四十五英鎊？跟房價比，超級便宜，太太毫不猶豫地勾選了。連吃帶住接近一千美元，要是我來訂，還真有點捨不得，但太太一向比我豁達，我通常都是「婦唱夫隨」。

計程車到達飯店，古老的鐵門徐徐打開，眼前是一座典雅的貴族莊園。古樹挺立，草坪如絲毯鋪開，花園環繞著城堡式飯店，一切讓人心曠神怡。

晚上七點，晚餐開始。餐廳古色古香，柔和燈光映著彩色玻璃窗，窗外是綠草鮮花。西裝筆挺的服務生問我們要四道還是六道套餐，我們選了四道，以為已付的四十五英鎊就是四道的價格。一道菜從廚房到桌上，要經過三個服務生的手：第一個從廚房端出，第二個筆直地端住等待，第三個接過送到我們面前。

名曰「四道菜」，最後卻上了七道，道道精緻得像藝術品，且味道鮮美。唯一的問題是分量太小了，除了麵包，基本都是一口入胃；主菜也就三、四口，盤子就空了。我心想：這哪裡是吃飯？分明是在參加一場高端食品試吃會。摸摸還沒吃飽的肚子，覺得有點對不住這四十五英鎊。

第二天退房時，櫃台說：「除了房費，還需支付約一百九十九英鎊。」我趕緊提醒：「晚餐我們已經付過九十英鎊了啊！」櫃台小姐解釋：「是的，那只是基本費用，這兩百英鎊是餘額。」我們面面相覷，卻仍保持了紳士風度，迅速刷卡結帳。我暗自慶幸沒升級到六道菜，否則餘額可能就是三百英鎊了。

等計程車時，我忍不住對太太說：「妳也太粗心了，兩百九十英鎊的一頓晚餐，妳怎麼一直以為只要九十英鎊？」太太坦然道：「是啊，我當時確實沒搞清楚。」我問：「那如果妳當時知道要兩百九十英鎊，還會吃嗎？」她想都沒想：「當然吃啊，我既然來了，就要享受這個full package。」我一時無語。她反問：「難道你就不吃了？」我回答：「可能也會吃。不過如果知道這麼貴，至少得商量商量吧。」

現在回頭看，還真該感謝她當時的「沒搞明白」，若早知道要兩百九十英鎊，既要商討，吃飯時也會有心理負擔；正因為不知道，我們反而毫無顧慮地享受了一頓貴族式晚餐。兩百九十英鎊當然貴，可那古老的城堡飯店、七道精緻小菜、貴族式的用餐體驗，還有面對帳單時的表情、事後算帳時的對話……一會兒覺得虧，一會兒又覺得賺了，最後全變成了笑聲。這些，哪是錢能買到的？

兩百九十英鎊，除了買了一頓貴族式晚餐，還得到了一段多麼難忘的經歷，它是一頓真正「超值」的米其林晚餐。

精華 FAQ

  • 他們在英國古老村莊庫姆堡的五星級飯店Manor House用餐。整體環境像貴族莊園，搭配城堡式建築與庭園景致，讓這頓晚餐更有特殊氛圍。

  • 因為訂房網頁顯示每人加45英鎊即可享用米其林級別晚餐，太太以為那就是完整套餐費用，便毫不猶豫勾選，沒注意到只是基本費用的一部分。

  • 晚餐最後總價約290英鎊。雖然比原先預期貴很多，但作者認為自己換到的不只是7道精緻料理，還有城堡用餐、算帳驚喜與事後回味等完整經歷。

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